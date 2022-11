La encuesta que puso en alerta a Juntos por el Cambio y que celebra Javier Milei

Una nueva encuesta puso en alerta a Juntos por el Cambio y forzó una tregua entre sus principales dirigentes pensando en 2023. La encuesta en cuestión advierte sobre un creciente hartazgo de la gente con respecto a las peleas entre los políticos, a quienes ven cada vez más alejados de los problemas reales de la sociedad.

El estudio nacional es de la consultora "Mucho en común", una organización iberoamericana cuyo objetivo principal es justamente el estudio de las divisiones sociales y políticas en las sociedades. Entre mediados y fines de octubre, hizo un relevamiento de 2.100 casos en todo el país. La investigación estuvo a cargo de Gonzalo de Janin, Pedro Antenucci y Guillermo Arancibia.

Javier Milei saca provecho y suma votos entre los enojados con los políticos

El informe habla sobre una sociedad argentina partida y muy crítica. El 79% asegura que el país va en la dirección equivocada. Entre los jóvenes (de 16 a 24) el porcentaje sube a 88%. Es en ese segmento donde se hace fuerte el candidato libertario Javier Milei con su discurso "antipolítica" y apuntando contra la "casta".

En tanto la fuga de votos desde el Frente de Todos se da en varios sectores. Un sondeo que midió el voto para las presidenciales de 2023 entre los sectores más pobres ubica al oficialismo empatando con los libertarios y apenas un punto arriba de Juntos por el Cambio.

Otro de los puntos llamativos del relevamiento es cómo perciben los ciudadanos a la sociedad argentina en general. Los seis calificativos que quedan al tope de las preferencias son muy duros: corrupta (68%), dividida (53%), injusta (47%), intolerante (31%), caótica (24%) y vaga (24%).

El 84% la ve también "dividida". Los matices aparecen cuando se pregunta por las causas. Y allí no sólo el oficialismo sale golpeado. Los encuestados responsabilizan por igual al "kirchnerismo" y a los "políticos" por la división, con un 29%. El podio los completan los "medios" con 15%. Se destacan también la pelea "Macri vs. Cristina" (5%) y los "sindicatos" (4%).

"¿Dónde cree que está la división más importante en Argentina?", pregunta "Mucho en común" y las respuesta que más se repiten son "kirchnerismo vs. macrismo"(35%) y "entre los políticos y la gente" (34%). También en dos dígitos aparecen "ricos vs. pobres" (15%) e "izquierda vs. derecha" (13%).