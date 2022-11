Halcones, palomas y famosos: todos los invitados al casamiento de Jorge Macri

La periodista María Belén Ludueña y el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se casaron el sábado en un gran evento que se llevó a cabo en La Rural.

La conductora de la primera edición del noticiero de América y el exintendente de Vicente López, que se conocieron en un programa de televisión, dieron el sí alrededor de las 19 horas del sábado en una íntima y emotiva ceremonia donde no faltaron los invitados famosos.

Mau y Juliana bailando al ritmo de Ráfaga en el casamiento de Jorge Macri y Belén ?? pic.twitter.com/lR1I3ClBEk — Fer Tarruella uD83DuDC99 (@Ferchu64) November 13, 2022

"El 8 de agosto del 2018, me acuerdo que me pediste que sea tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. Esas líneas no sé por qué se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, sentí en ese momento que te había encontrado”, recordó la conductora.

“Te juro que estoy tan feliz porque me diste tranquilidad, me diste paz, me diste amor. Me integraste a tu familia”, continuó Ludueña, quien lució un exclusivo diseño de Fabián Zitta.

"Lograste algo que a mí todavía no me había pasado en un amor. Lo más difícil es que los sueños sean los mismos. Nosotros logramos construir un sueño común", expresó por su parte Jorge Macri.

Mauricio Macri y Juliana Awada asistieron al casamiento

Los invitados al casamiento

Entre los invitados al casamiento hubo muchos "halcones" del PRO, pero también algunas "palomas". A la ceremonia asistieron el expresidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

También estuvieron los diputados nacionales Diego Santilli, Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Gerardo Millman y María Sotolano. Además asistieron muchas personalidades como Mirtha Legrand, Carolina Pampita Ardohain, Flavia Palmiero, Viviana Canosa, Yanina Latorre, Pia Shaw y Flor de la Ve.

Guillermo Andino, Luis Novaresio , Baby Etchecopar, Paulo Vilouta y Toti Pasman se sumaron a la lista de invitados.