Eliminación de las PASO: el kirchnerismo insiste sin votos ni apoyo

Si bien el kirchnerismo insiste en la necesidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la realidad política parece ponerle un freno a sus aspiraciones, ya que no cuenta ni con los votos ni con el apoyo necesario.

“La mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencerlo al presidente”, lanzó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, respecto al pedido que impulsa un sector del oficialismo de eliminar las elecciones PASO de cara a 2023. La expresión hizo ruido en el interior del Frente de Todos.

Alberto Fernández habló desde París y defendió las PASO

Desde la mesa chica de Alberto Fernández aseguran que no existió ningún planteo serio sobre el tema por parte de gobernadores hacia el presidente, y revelan que solo hubo una única mención de intendentes durante un almuerzo que tuvo lugar en Almirante Brown. Aunque enseguida aclaran que el mandatario no instruyó a nadie de su entorno a salir a rechazar la suspensión.

El diputado y exasesor ad honorem Leandro Santoro fue de los primeros en posicionarse a favor de la medida adoptada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y respaldarlas de cara a las próximas presidenciales.

Lo argumentado coincide con los recientes dichos del legislador, quien contó que se rompió el diálogo con su amigo y ahora jefe de Estado. "Hace tres o cuatro meses que no hablo con él", reveló en una entrevista radial.

La insistencia en el reclamo proviene del sector que responde al diputado Máximo Kirchner, a pesar de las reiteradas muestras de no querer avanzar en la eliminación que lanzó el Ejecutivo. Incluso la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, enfatizó en conferencia de prensa que el Gobierno entiende que "el Congreso tiene temas más importantes que tratar", y pidió el tratamiento del proyecto de ley de Renta Inesperada, presentado por Martín Guzmán.

Desde la mesa chica del presidente se atajan y resaltan que el jefe de Estado no puede suspender las primarias vía DNU al tiempo que insisten en plantear que la discusión "no tiene sentido" dado que el número en el Congreso no acompaña.

"La verdad es que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre, yo la valoro mucho", reiteró el sábado Alberto Fernández en la conferencia de prensa que brindó desde la embajada argentina en París.

"Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad en la pobreza, en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra", completó.