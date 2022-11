Arde el PJ: falta de unidad, duras críticas y reproches internos

MDZ Radio conversó con Duilio Pezzutti, diputado provincial del Justicialismo, sobre las expectativas del partido para las próximas elecciones generales en la provincia. En su discurso, el entrevistado evidenció la falta de unidad.

“Debemos como partido recuperar la confianza de los mendocinos y lograr un esquema de unidad para definir tres o cuatro posturas clave que tiene que tener el peronismo. La idea es ser una opción de Gobierno para una Mendoza que necesita tener otra mirada y armar un plan de gobierno para los mendocinos, fundamentalmente”, comenzó explicando Pezzutti.

En cuanto al candidato a gobernador del PJ para el año que viene, advirtió que todavía “nadie ha expresado la voluntad de serlo. Lo que le falta al peronismo es un acuerdo político”.

“Nuestro sueño es poder tener un gobernador maipucino sentado en el sillón de la casa de Gobierno. Fue una apuesta muy importante para Adolfo y Alejandro Bermejo. Posiblemente en algún momento podamos concretarlo”, señaló el diputado.

Las internas son cada vez más evidentes

Hace unos días Pezzutti escribió un tuit denunciando el mal estado de las calles de Maipú, siendo un municipio gobernado por el peronista Matías Stevanato. Luego de esto, el legislador recibió amenazas: “ Gracias al reclamo, al otro día los funcionarios municipales se hicieron cargo de la problemática”.

Pésimo estado de las calles en Maipu!

Vamos a gestionar ante el Intendente @MatiasStevanato una pronta respuesta para los vecinos del Barrio La Colina!@MaipuMunicipio @edu_mezzabotta pic.twitter.com/T5ZZaGzE87 — Duilio Pezzutti (@duilio_pezzutti) October 19, 2022

En este sentido, Pezzutti se distanció nuevamente del intendente: "Tenemos miradas diferentes de la vida y por ende de la política. La verdad que yo recorro mucho Maipú y me interesa mucho la realidad de los maipucinos, sobre todo la de los sectores más alejados. Tenemos una zona rural muy extensa, lo que requiere seguirla más de cerca para tratar de llegar con los servicios básicos. Es parte del planteo que yo le estoy haciendo al intendente”.

Por último, denunció un caso particular en el departamento: “En la calle Los Pinos, en Colonia Bombal, hay familias que no tienen agua, que no tienen alumbrado público y no tienen recolector de residuos. Maipú debe crecer de manera federal y permanentemente, tenemos que estar revisando de qué manera vamos distribuyendo los recursos para que el crecimiento sea uniforme”.