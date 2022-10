En qué está pensando el Partido Justicialista mendocino de cara a las próximas elecciones

MDZ Radio conversó con el senador del partido Justicialista, Rafael Moyano sobre el momento que se vive puertas adentro del peronismo local teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones y las disidencias que ya han comenzado a visibilizarse al interior de esta fuerza.

En cuanto a la realidad del partido a nivel provincial, donde luego de la gestión de Francisco Pérez el peronismo dejó de ser una alternativa de poder, Moyano admitió la falta de protagonismo e hizo una autocrítica: “En Mendoza nuestra situación ha cambiado porque no hemos sabido interpretar las demandas de los mendocinos. Nos han puesto en un rol de oposición y no ha sido muy claro. Es una falencia que tenemos, y luego internamente tenemos un problema de falta de debate”.

“Esto nos va a servir, para que el peronismo se movilice y que se escuchen todas la voces, nos va a sumar al final. Salimos del letargo y empezamos a comprometernos. Nunca hay que dar por muerto al peronismo, siempre hay esperanzas y posibilidades”, agregó el dirigente.

Acerca de las luchas de poder que se dan dentro del PJ, Moyano consideró que la conducción actual no tiene una oposición firme debido a la "falta de debate". Sobre este punto comentó que "hicimos una carta en abril donde veníamos advirtiendo este tipo de situaciones, donde veníamos proponiendo. Nos pusimos al servicio de ver cómo podíamos ayudar a que el peronismo se movilice. Hay dirigentes que se movilizan pero me parece que todo el conjunto debe hacerlo para cumplir con el objetivo de que el año que viene seamos una opción real”.

En cuanto a la relación con el kirchnerismo advirtió: “Lo que creo es que el problema es nuestro. Lo que es real es que deberíamos construir un peronismo mendocino. Siempre tuvimos una posición clara que era defender los derechos de la provincia. De los 12 años del peronismo no hubo un acatamiento a todas las políticas nacionales, había un debate fuerte”.

“Nos diferenciamos de la actual conducción ya que queremos escuchar más. A todas las reuniones que iba, eran durísimas contra la política y la gestión, al límite de las agresiones físicas. No hago responsable solo a quienes conducen, hay que asumir las responsabilidades”, argumentó.

En medio de este clima, es que el dirigente peronista aceptó las complicaciones respecto a la falta de un candidato o candidata clara para las próximas elecciones provinciales. “Esto siempre pasa, en el 2007 o 2006, también nos pasaba lo mismo: Jaque era candidato, después habían un par de candidatos que podían ser. Nunca los liderazgos en el peronismo cuando estamos como oposición son tan lineales. Siempre se ha permitido que otras expresiones puedan ser parte de la discusión y la disputa. Esto es lo que hay que lograr. No es un problema de quien conduce el peronismo de Mendoza, esto es responsabilidad de todos”, detalló.

Además no descartó la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti no sea candidata el año que viene: “He escuchado siempre a muchos dirigentes que dicen que no y después terminan siendo. Le va a permitir al peronismo tener proyectos internos donde podamos debatir. Esto no es en contra de Anabel. Nosotros tenemos una idea, creemos que podemos gestar propuestas internas. Creemos que hay que trabajar fuertemente para una plataforma electoral para eso hay que convocar a muchos dirigentes. Esto tiene que ver con nuestra vía interna, resolviendo esto, tenemos un horizonte mucho más amplio para empezar a proponer, me parece que tiene que ser más colectiva la cosa”, detalló.

Finalmente, concluyó: “Este Gobierno provincial es un desastre, no tiene para mostrar ninguna gestión. El problema somos nosotros que tenemos que resolver nuestras internas”.