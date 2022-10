Luciana Salazar puso en duda la continuidad de Aníbal Fernández y recibió una respuesta fulminante

Luciana Salazar volvió a incursionar en sus predicciones políticas en La noche de Mirtha Legrand y generó el enojo del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien la criticó en duros términos en redes sociales luego de que la vedette pusiera en duda su continuidad en el cargo.

Salazar aseguró Aníbal Fernández podría llegar a dejar su puesto en el Gabinete, lo cual motivó la dura respuesta del ministro. La vedette se refirió al tema en medio de los rumores por los cambios de Gabinete que anunciará el presidente Alberto Fernández en las próximas horas.

"Me llegó, no sé si será verdad, yo digo la información que me llegó, que parece que va a haber cambio de Gabinete: se va a ir Aníbal Fernández y va a venir alguien del entorno de la señora", sostuvo Salazar refiriéndose a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La vedette agregó que al país “en lo económico, lo está conduciendo Sergio Massa” y remarcó que “el Presidente, en ese sentido, se desligó”.

Tras el comentario de Salazar, Aníbal Fernández salió con los tapones de punta a contestarle en Twitter. "Mi abuela solía decir ‘maldición de burro, nunca alcanza’", ironizó el ministro, y agregó: “Nunca lo entendí”.

Luego Fernández compartió varios tuits en los que defendió el accionar de las fuerzas federales durante el desalojo en Villa Mascardi. "Pareciera que algunos narradores no comprenden que, la primera obligación de un funcionario público es, cumplir la ley. Las decisiones judiciales no se controvierten y las autoridades políticas deben realizarlas por medio de acciones materiales racionales”, se defendió Fernández.

El funcionario aseguró que “las mandas judiciales fueron planificadas y realizadas por las fuerzas con expertise”. “Las normas convencionales internacionales en derechos humanos obligan a satisfacer las demandas de interés general mediante el menor sacrificio posible de las garantías individuales”, resaltó.

“Las fuerzas de seguridad han cumplido su rol de manera ejemplar y realizando las medidas provocando el menor daño posible”, remarcó. Y concluyó con una de sus frases favoritas: “Es así narradores: “el que nace para pito no llegue a corneta”.