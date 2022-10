Los recientes accidentes en la Ruta 7 reavivaron una vieja discusión

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, calificó de “bochornoso” el estado de la Ruta Nacional 7 a la altura del departamento que conduce, donde en los últimos días se han producido varios accidentes, algunos de ellos con víctimas fatales, como el micro que llevaba hinchas de Boca Juniors. Desde el municipio sostuvieron que hace 2 años reclaman por su mejora y reparación. Por ello, el jefe del 4to Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, respondió ante las acusaciones.

“Llama poderosamente la atención que en San Martín es la única parte en que no está arreglada la ruta”, señaló Rufeil, dejando entrever que departamentos de Maipú, Santa Rosa y La Paz, identificados con el Frente de Todos y por los que pasa la Ruta Nacional 7, "no padecen de esos problemas". “Parece que por esta ruta nacional transitamos nada más que los sanmartinianos. Me sorprende; la cinemática de los accidentes no digo que sea producto de eso, también hay muchas causas para los accidentes y la etiología de los mismos”, añadió este último martes al visitar una empresa de distribución eléctrica de San Martín.

Foto: Municipalidad de San Martín.

Al ser consultado acerca de si los episodios automovilísticos de los últimos tienen alguna vinculación con el estado de la Ruta Nacional 7, respondió en tono desafiante: “Si tenemos una carpeta asfáltica y una banquina como corresponde, los accidentes van a disminuir”.

“La Nación tiene totalmente separado, en cuanto al tratamiento de la carpeta asfáltica, a San Martín. Es realmente bochornoso su estado de deterioro, es calamitoso”. Ese estado de deterioro de la arteria nacional, se extiende a los laterales e inclusive al alumbrado público en algunos puentes, donde los focos se hallan quemados o apagados, según recordó.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, Guillermo Amstutz sostuvo, a modo de contestación: "Es cierto que el intendente me ha manifestado el estado de la ruta. Tenemos que ver en dónde tenemos que hacer intervenciones. No es este el caso de San Martín. Son deformaciones de bajo riesgo las de ahí. No tenemos ninguna discriminación política. Al contrario".

"Todas las rutas argentinas tienen deformaciones. Hay que ver el grado de gravedad de las deformaciones para ver en cuáles tienen que intervenir Vialidad", esgrimió y acotó que "el accidente del micro fue porque se reventó la rueda del micro. No tuvo nada que ver la ruta".

El micro que trasladaba hinchas de Boca Juniors y que volcó el miércoles 28 de septiembre.

Desde la comuna resaltaron que "el mantenimiento y la reparación de la Ruta Nacional 7 es responsabilidad del Gobierno nacional quien debiera realizarlo través de Vialidad Nacional" y que "en el departamento de San Martín hay 30 kilómetros de extensión, 15 de ellos en muy mal estado, entre los kilómetros 1005 y 990. La comuna de San Martín, desde hace 2 años viene reclamando a las autoridades por su mejora y reparación".