Vuelco del micro con hinchas de Boca: "Las cubiertas no estaban en buen estado"

El vuelco fatal del colectivo con hinchas de Boca Juniors en San Martín dejó a una joven muerta y a una veintena de pasajeros heridos. Con el conductor aprehendido y personas internadas en hospitales de Mendoza, la Justicia espera el resultado de peritajes clave que permitirán determinar el grado de responsabilidad de los mismos.

Paola Emilce Fleitas (31) fue la víctima fatal y otras 27 personas resultaron heridas tras el accidente vial que se produjo el miércoles a las 12.59 sobre la Ruta 7, a la altura del Autódromo Jorge Ángel Pena del departamento de San Martín. Pese a que el vuelco se habría generado por la explosión del neumático delantero izquierdo, la causa aún se investiga.

Según informó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el colectivo de la empresa JYN Tours, que provenía desde Buenos Aires a Mendoza para ver el partido de Boca Junior y Quilmes en el Estadio Malvinas Argentinas, contaba con las correspondientes habilitaciones para circular e incluso tenía la Revisión Técnica Obligatoria vigente hasta septiembre de 2023. A su vez, el chofer tenía la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional habilitada.

Pese a ello, el jefe de fiscales de San Martín, Oscar Sivori, explicó que las cubiertas van a ser peritadas. "Cuando llegué al accidente y vi el colectivo, había cubiertas que no estaban en buen estado, pero la CNRT acreditó que había pasado la revisión técnica. Pero a veces uno pasa la revisión y después puede sacar las cubiertas y ponerle otras".

Con la aprehensión e imputación del chofer, identificado como Alberto Gastón Escobar de 26 años, el Ministerio Público Fiscal aún está a la espera de varias pruebas clave. En primera instancia se analiza un video aportado por las cámaras de seguridad de una empresa de la zona que muestra el momento del accidente, pero también se espera conocer el resultado de la prueba de alcoholemia efectuada al conductor, así como el informe de sus antecedentes penales.

"El chofer va a declarar seguramente en el transcurso de hoy porque estamos esperando que nos envíen la situación procesal de él, que esta domiciliado en Orán, Salta", indicó el jefe de fiscales de la zona Este.

En relación a la imputación del chofer, Sivori remarcó que "aún no se puede resolver porque no se sabe el grado de participación que tuvo". Además, se esperan los resultados del dosaje que le efectuaron durante el miércoles.

El estado de las víctimas

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Central, Paroissien, Lagomaggiore y Perrupato con diagnósticos, en su mayoría, de traumatismos por accidente vial. Por su parte, una mujer que cursa un embarazo de 7 meses fue diagnosticada con un traumatismo leve de cadera, aunque indicaron que se encuentra fuera de peligro.

En relación al chofer de apoyo, identificado como Carlos Sánchez, se encuentra internado en el Hospital Lagomaggiore con traumatismo leve de tórax y cráneo. Finalmente, el pasajero Walter Guzmán fue trasladado del Hospital Perrupato al Hospital Central con un traumatismo encéfalo craneano grave.

"En general están estables, no han tenido heridas de gravedad. Los que ingresaron a los hospitales fue por fracturas. Uno de los chicos, por ejemplo, se fracturó la mano tratando de romper el vidrio del colectivo para salir. Ayer no tuvimos ningún código rojo y las lesiones no revestían gravedad; lamentablemente la chica murió por aplastamiento", puntualizó Sivori.