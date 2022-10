Planta potabilizadora, pérdidas y medidores: el plan de Aysam

Durante el lunes, Rodolfo Suarez dio a conocer algunos detalles respecto al Presupuesto 2023 con el que se manejarán las cuentas públicas el próximo año. El mismo está basado en el equilibrio de las cuentas públicas, reducción de impuestos y fortalecimiento de la inversión pública y privada. Una de las principales acciones que se estima ejecutar es el Plan Director de Optimización y Expansión de Agua Potable para el Gran Mendoza. El presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Alejandro Gallego, habló en MDZ Radio de qué trata este último proyecto que planea resolver el problema del agua en nuestra provincia.

Gallego explicó que este plan consiste en la creación de la planta potabilizadora en la zona de Álvarez Condarco y la compra e instalación de medidores: “El objetivo es generar mejores consumidores, de manera que dentro de unos 30 años le pidamos la misma cantidad de agua al Río Mendoza, a pesar del crecimiento de la ciudad. Hoy le pedimos 7.3 litros por segundo. Además buscamos llegar a lugares que no estamos llegando, por ejemplo el Oeste de Luján, tenemos un servicio con muchos problemas en el Oeste de Godoy Cruz, el Challao, algunas zonas de Guaymallén y Las Heras. Lo que nos ha pedido el Gobernador es no crecer en consumo y llegar a lugares que no estamos pudiendo. La implementación de los medidores tiene como objetivo hacer mejores consumidores en la medida que se conozca lo que se consume. El gran Mendoza tiene el desafío de medir el consumo del agua, la inversión es de 60 millones de dólares, colocaríamos 150 mil micro y macro medidores, que se suman a los 200 mil que ya estamos poniendo hoy. Con esto tendríamos al Gran Mendoza medido en su totalidad. Será un trabajo de 3 años. Vamos a comenzar por los barrios privados, ya que es donde más se consume”.

El especialista dijo que este proyecto está dentro de una inversión muy grande en agua y saneamiento. Actualmente Aysam esta realizando un programa de inversión de casi 150 millones de dólares, "una inversión histórica para los últimos 40 años. El sistema necesita casi un Portezuelo del Viento para funcionar de forma óptima". En cuanto a la implementación de medidores explicó: “Cuando es una vivienda nueva lo aporta el frentista, cuando no es una vivienda nueva lo compra la empresa por ley a través del presupuesto provincial”.

El presidente de Aysam hizo hincapié en el consumo actual del agua en Mendoza, hoy se produce según el especialista 650 litros por habitantes por día, "es casi el triple de lo que dice la Organización Mundial de la Salud". Explicó que esto se debe a que hay mucha pérdida desde la planta potabilizadora hacia los hogares, que incluye casi 5000 kilómetros de red, de los cuales 500km están en mal estado, generando pérdidas. "En Mendoza se pierde el 40% del agua que se produce. En realidad el consumo del mendocino debe estar en 350/400 litros, esto se puede mejorar con medición", comentó.

“Tenemos problemas en la empresa por la demora en responder a los inconvenientes que nos presentan por pérdida de agua. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Nosotros tenemos 2500 reclamos por semana, que forman parte de los 500km de red que está en mal estado. Estamos buscando que haya una demora máxima de 72 horas para arreglar los reclamos” agregó. Además explicó que están trabajando en arreglar y renovar la red, a través de un fondo fiduciario que les autorizó la Legislatura.

Gallego argumentó que en otros lugares del mundo el agua es más cara que la Argentina, ya que la tarifa de agua solo cubre el gasto operativo, sin incluir la inversión. Y afirmó que cada presidente de Aysam tiene que dar respuesta de que hizo para reducir las pérdidas. “Hoy se visibiliza más el cambio climático y la falta de agua, es un problema mundial. El agua es más escasa y tenemos que administrar, no hay manera de hacerlo sino lo medimos".

“Hace 20 años Mendoza no tenía la sensación de que el agua es un recurso escaso. Hace mucho tiempo se sabe que se deben hacer cosas. La planta potabilizadora es un proyecto de hace años que lleva muchos recursos, hoy tenemos un gobernador convencido de que lo tenemos que hacer. Debemos dejar de pensar que el agua es un limitante de crecimiento en Mendoza, si la provincia se quiere expandir al Oeste, la empresa tiene que mejorar sus servicios para llegar”.

Finalmente en cuanto a las críticas por el uso del presupuesto provincial Gallego dijo: "Aysam va a usar el presupuesto en su totalidad este año. Estamos terminando la última licitación que es la ampliación de la planta potabilizadora en San Rafael, por problemas inflacionarios y de construcción no hemos podido cerrar esta licitación, se ha demorado más de la cuenta, pero es algo general que está pasando en todas las obras. Las empresas tienen muchas incertidumbres, que se reflejan en los precios. El resto de obras con respecto al presupuesto provincial, estamos gastando lo planeado. Yo estoy seguro que este año se va a ver una mejora en la prestación de servicios".