Las críticas del peronismo al Presupuesto 2023 de Rodolfo Suarez

El peronismo de Mendoza criticó aspectos del Presupuesto, Impositiva y Avalúo para el ejercicio fiscal 2023, presentado este lunes por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en la Legislatura provincial. Entre lo puesto en tela de juicio, desde el Justicialismo esgrimieron que se trata de "gastos muy por debajo de las necesidades de la provincia" y, además, cuestionaron lo referido a obra pública.

Uno de los que se mostró en contra de lo anunciado fue el jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado provincial, Lucas Ilardo, quien a través de sus redes sociales expresó: "¡DIBUJE GOBERNADOR! Hoy se presentó el Presupuesto 2023 para Mendoza. En los 3 años del gobierno de Suarez se ha subejecutado el presupuesto de obra pública. El ministro no pudo explicar la razón. Solo el 33% del presupuesto 2022 se ha ejecutado, el 2,5% del 9% anunciado".

"Hoy le pregunté por estas obras que se anunciaban con bombos y platillos sin deuda y con financiamiento propio: metrotranvía al aeropuerto, más de 2500 casas nuevas y 3 escuelas y 4 jardines. No solo no supo explicarlo, sino que no tenía conocimiento de su inicio, ni avance. Sólo puso como excusa la pandemia de los primeros dos años pero sin argumentos en el 2022. También anunciaron fuertes aumentos de impuesto automotor e inmobiliario", disparó Ilardo, quien también marcó sus diferencias con el oficialismo mientras Fayad se encontraba en la Legislatura.

En tanto, Mercedes Derrache -también senadora peronista- sostuvo: "Presupuesto 2023: ingresos tributarios provinciales muy por debajo de la real proyección, gastos muy por debajo de las necesidades de la provincia, o sea mayor recaudación y mayor superávit en el ejercicio, pero claro mayor colchón financiero".

Detalles del Presupuesto 2023

Según indicó el Gobierno de Mendoza, las variables proyectadas para el año 2023 por el Gobierno Nacional y publicadas conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación son: variación real del PBI 2%, variación interanual del IPC 60%, tipo de cambio nominal al cierre del ejercicio 2023 de 269,9 ARS/USD. También precisaron que el presupuesto contempla recursos por un total de $771.183 millones de pesos y gastos por un total de $759.146 millones de pesos.

En lo que respecta a la obra pública, la misma representa un 14% de los gastos totales previstos para 2023. El 32% de la obra prevista corresponde a rutas provinciales, 14% a edificios escolares, 9% a la remodelación y construcción de hospitales y centros de salud y 9% a vivienda, entre otros.

La Ley Impositiva incluye una importante reducción del impuesto a los ingresos brutos para más de 48.000 contribuyentes de los principales sectores de la economía provincial. La Ley Impositiva 2023 mantiene el beneficio de tasa cero para los sectores agropecuario, software, investigación y desarrollo, reciclaje y educación.

En el impuesto automotor, la base de cálculo para modelos de vehículos posteriores a 1999 se hará según el valor fijado por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.). “Para proteger a los contribuyentes de los efectos de la inflación se establecen topes de aumento sobre el impuesto liquidado, quedando el 71% de los autos y camionetas con un impuesto automotor 2023 que será como máximo un 60% mayor al liquidado en 2022”, informó Fayad.

En relación al impuesto inmobiliario, el avalúo de las propiedades se adecua según inflación pasada, sin embargo, con el fin de proteger a nuestros contribuyentes, se establece un tope al incremento del inmobiliario de 60% respecto del impuesto liquidado en 2022, medida que alcanzará al 93% de los inmuebles de la provincia.

En relación con el impuesto de sellos, se mantienen en 2023 las exenciones para contratos destinados a casa habitación cuyo monto mensual no exceda los $ 46.540 y, en el caso que estén destinados a comercio, no excedan los $ 122.913. Los créditos hipotecarios y para inversión productiva quedan exentos del impuesto.