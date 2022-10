José Luis Espert se suma a un frente para frenar a Javier Milei

Para ponerle un freno a Javier Milei, el ala liberal y republicana de la provincia de Buenos Aires se comienza a reagrupar. José Luis Espert se sumó junto al diputado nacional Ricardo López Murphy, la ex diputada nacional y presidente de Más Valores, Cynthia Hotton; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el economista, Gustavo “Lacha” Lazzari; y la abogada María Eugenia Talerico al primer encuentro republicano que tuvo lugar en el Teatro “El Cielito” de Tandil, y que contó además con referentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

“Lo que parecía imposible, hoy ya está listo. Estamos convencidos y determinados a lograr lo que a veces parece imposible en esta Argentina”, afirmó López Murphy. Y subrayó: “El día de hoy es para fijar una posición clara, que ayude a construir esa alternativa que nuestro país necesita con desesperación. Hemos vivido años muy malos, un largo proceso de decadencia, hace 15 años que el país no crece, tenemos indicadores de pobreza estremecedores, y una gran crisis moral. Hoy sabemos que la victoria sobre la corrupción, es posible. Le vamos a ofrecer al país una salida”.

“Enfrentar los problemas que tiene Argentina requiere una inmensa coalición. Hacer un cambio de características extraordinarias. Necesitamos que nuestra ciudadanía no sienta vergüenza de quienes los representan. No alcanza con retoques, nuestro estilo de vida tiene que ser consistente con nuestro discurso y nuestro compromiso. La política tiene que recomponer su credibilidad, y no lo puede hacer si tiene un lenguaje para afuera y otro para adentro. Es por eso que vamos a armar una fuerza cooperativa, y eso es vital para la construcción de la coalición. No va a haber un gobierno monárquico. Argentina va a un fenomenal frente opositor”, celebró el economista.

Por su parte, Hotton destacó: “Es importante que desde todos los espacios políticos trabajemos arduamente en la búsqueda de consensos. Si queremos tener una Argentina pujante, es hora de dejar las mezquindades de lado. En todo el país las familias sufren, sufren la inflación, la pobreza, la falta de trabajo, y también este clima político hostil donde algunos pretenden que reine la grieta. Es tiempo que, desde las distintas banderas políticas, unamos fuerzas por el bien común, pensando en las necesidades de la gente, en llevar soluciones concretas, con lo mejor de cada espacio para salir adelante”.

Y agregó: “El próximo gobierno tiene que lograr un gran consenso, primero hay que poner las metas a muy largo plazo. Antes de decir cuáles son las leyes que uno tiene que implementar en los primeros 100 días, hay que ponerse de acuerdo en qué país queremos de acá a 20 años. Recién ahí volvemos y decimos de acá a 10 años, cuáles deberían ser los logros. Y porque quiero llegar a ese punto, los primeros 100 días tengo que hacer esto, esto y aquello. Si no empezamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer a largo plazo, no vamos a poder ponernos de acuerdo en cuáles son las medidas que tenemos que hacer en el corto plazo”.

Pasada la tarde, la dirigente de Más Valores mantuvo una reunión de trabajo con su referente local, Diego Martin, jóvenes y quienes integran los equipos técnicos en Tandil. Asimismo, dialogó con Gonzalo Santamarina, del movimiento vecinalista, que apoya a Diego Santilli en su carrera a gobernador bonaerense. Participaron también de la jornada en Tandil, Daniel Di Paolo, presidente de Más Valores a nivel provincial.