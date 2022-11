El peronismo disidente explicó por qué se aleja del kirchnerismo mendocino

Luego de que el intendente Matías Stevanato (Maipú) avisara el sábado que no participará de la carrera por la presidencia del PJ para propiciar la unidad partidaria, el dirigente Guillermo Carmona anunció este lunes por la mañana, que su sector no será parte de la elección partidaria cuyo cierre de listas es esta medianoche. De esta manera, no tendrá representantes ni en la lista de unidad que se está armando para las autoridades provinciales- con la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis como presidenta- ni tampoco en los departamentos. "Nos vemos en las PASO", disparó pensando en el 2023 y anticipando una áspera contienda interna.

Ante eso, los compañeros de Carmona, referentes del peronismo disidente en la provincia salieron encolumnados a dar detalles sobre el alejamiento del kirchnerismo mendocino comandado por Anabel Fernández Sagasti. “El pueblo mendocino necesita que seamos representativos de lo que le importa”, remarcó el senador Rafael Moyano en un comunicado este lunes.

“La necesidad de un proyecto con todos adentro”, es la impronta que remarcó el senador provincial en vista del próximo lanzamiento de un espacio interno del Partido Justicialista en el cual "se han autoconvocado numerosos militantes que no se sienten representados por la actual conducción partidaria y están armando una lista propia para dirimir fuerzas en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)", indicaron desde este sector.

En este sentido, el legislador destacó: “El proyecto tiene que ser peronista, ni sectario, ni excluyente. Necesita amplitud y que entendamos que la historia no comienza ‘individualmente’, no es de unos pocos. Debe incluir a todas y todos los mendocinos”.

“Como peronistas tenemos la responsabilidad de ‘apoyar al Gobierno nacional’ y ser una oposición decidida –sentenció Moyano–. El pueblo mendocino pretende todos los días salir adelante y necesita que seamos representativos de lo que le importa. La pobreza, la seguridad y la salud son instancias acuciantes de nuestra provincia y no podemos hacernos los distraídos”.

Respecto de las actuales instancias partidarias resaltó: “Dadas las condiciones impuestas por el oficialismo del Partido Justicialista, hemos decidido no participar en las elecciones internas ni integrar la lista que pretenden a costa de excluir a personas y políticas que creemos que son absolutamente necesarias de cara al proceso electivo del 2023. Sin consensos, nada es posible”.

“Nuestra gratitud infinita a todos los compañeros y compañeras que han querido asumir este proceso y que se han sumado sin restricciones. Los invitamos a seguir con toda la fuerza. Esto recién comienza”, alentó.

Y finalmente anunció: “El Día de la Militancia, el 17 de noviembre, lanzaremos nuestro sector. Sin consensos nada es posible. Nos veremos en las PASO. Con esperanza haremos un 2023 posible para el peronismo de Mendoza”.

Por su parte, Fernanda Lacoste dijo: "Hemos decidido No participar del proceso interno del @PJ_Mza. Tampoco de esa "ex nueva conduccion" que no representa lo que está pidiendo la Militancia. Nos Vemos en las PASO! Hay 2023, con amor y convicción siempre".