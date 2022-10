Un acto del gremio que maneja Máximo Kirchner sacudirá la interna del Frente de Todos

La interna dentro del Frente de Todos, con vistas a la elección del año próximo, sigue dividiendo las aguas y el sindicalismo juega un papel fundamental. Ya se vio el pasado 17 de octubre cuando las diferentes líneas sindicales participaron de distintos actos.

La Unión Obrera Metalúrgica tuvo un protagonismo menor ya que el poderoso gremio tenía la mente puesta en su acto propio que se va a realizar el viernes próximo. El 4 de noviembre va a realizar el Congreso Regional en la provincia de Buenos Aires y se espera que tenga un fuerte impacto político.

Hay que recordar que la nueva conducción de este sindicato quedó en manos de del kirchnerista Abel Furlán, que responde a Máximo Kirchner, y que desplazó al histórico Antonio Caló, alineado con el presidente Alberto Fernández. Este cambio provocó un profundo giro del gremio que utilizará este acto para hacer su presentación en sociedad. En principio estaba pensado para el 17 de noviembre, pero se decidió adelantar el acto para este viernes.

Hay mucha expectativa con este encuentro ya que, en las empresas del sector, los delegados dejan trascender que podría contar con la presencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Tanto es así que, según la información que llega desde la representación gremial, el acto estará enmarcado bajo la consigna “Cristina 2023”.

“Lo que se comenta es que habrá un fuerte pedido para que la vicepresidenta se postule para las elección del año próximo”, dijo a MDZ el dueño de una pyme metalúrgica en base a los comentarios que recibió de los delegados de la compañía.

Esos dichos se dieron en el marco del pedido gremial que se está haciendo a las empresas de cesar la actividad ese día para que los operarios puedan concurrir al acto. Además de ese reclamo, los delegados están negociando para que tampoco se descuente el día no trabajado, los viáticos, ni el premio por presentismo.

Algo similar con lo que sucedió con el gremio de SMATA que paralizó la producción en muchas empresas por la concentración del 17 de octubre y, en algunos casos, reclamó que no se descuente el día a los trabajadores que fueron a la marcha. En las empresas reconocen que es difícil oponerse al pedido de la UOM porque prefieren evitar una reacción negativa que complique la producción los días posteriores.

“El pedido es que no descontemos nada. En nuestro caso, vamos a descontar el día, pero no viáticos y premios. Buscamos una posición intermedia porque no queremos dar un no rotundo y tener problemas con el gremio”, reconoció otro empresario metalúrgico.

El acto de la UOM se produce en medio de una pulseada con el gremio camionero de los Moyano. En algunos sectores, están llevando un enfrentamiento por el dominio de los trabajadores. Eso se da, por ejemplo, en el sector de logística de repuestos para automotores.

Desde hace días se vienen trabando las operaciones por la disputa entre los dos gremios sobre quién representa a los operarios. Esto también afecta al sindicato de mecánicos de SMATA que agrupa a los trabajadores de los talleres de las concesionarias.

Todo un conflicto gremial que se profundiza por el avance del kirchnerismo en la UOM.

Entre las versiones que existe para el próximo acto, también está la posibilidad de sumar a Luiz Inácio “Lula” da Silva, si hoy sale triunfante en los comicios de Brasil. Ese es el sueño que tienen en la nueva UOM. El político brasileño tiene su origen gremial en el sindicato metalúrgico de aquel país y le daría un fuerte respaldo al acto local. Más si, en ese encuentro, aparece el grito de “Cristina presidenta”.