Eliminación de las PASO: por qué cambiar las reglas a mitad de camino es perjudicial para el país

Desde la oposición tomaron como una puñalada trapera, tras la aprobación del presupuesto, la presentación del proyecto para derogar las PASO por parte de los cuatro diputados que integran el Interbloque “Provincias Unidas”. Entienden que son legisladores que suelen estar en un equilibrio constante entre el oficialismo y oposición. Y un diputado nacional los definió como "un bloque chico y que sabe hacerse valer ante el mejor postor”.

MDZ hizo un relevamiento, tanto del oficialismo como de la oposición, entre analistas políticos, legisladores e intendentes sobre la avanzada del kirchnerismo, mediante la utilización de “aliados”, para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias a siete meses de que se presenten las fichas en el tablero electoral.

Los dos referentes del oficialismo en la Cámara Baja que hablaron con MDZ pidieron que sea en off. En modo cómplice uno de los diputados dijo, “No quiero quedar pegado. Se me vence el mandato y el año que viene quiero estar en la lista. No sea cosa que se enojen y me manden perdido en la lista de concejales”.

Las respuestas de todos los consultados por MDZ, fueron coincidentes: "no se pueden cambiar las reglas de juego ahora, a mitad de camino. Si el oficialismo tiene la intención de hacerlo debe plantearlo para el 2025", respodieron.

Por el lado de los consultores y analistas políticos, MDZ habló con Carlos Germano y Aníbal Uríos, quienes dieron su mirada crítica del tema.

El titular de la Consultora Carlos Germano y asociados, sostuvo: “Hay un cambio político importante, la eliminación de las PASO no solo es un problema para Juntos por el Cambio, sino que significaría también un gran conflicto en el Frente de Todos. Específicamente en la provincia de Buenos Aires donde es el epicentro más fuerte del poder de Cristina Fernández de Kirchner”

Germano hizo referencia a la fractura en el frente oficialista en la elección de los abogados para el Consejo de La Magistratura, donde el peronismo fue divido y la lista kirchnerista quedo tercera. “Ahí se partió el Frente de Todos, rompiendo fuertemente la verticalidad que venía ejerciendo el "Cristi/Camporismo" en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? -se preguntó el consultor- que se abrió una grieta dentro de la conducción monolítica de Cristina. Empiezan a aparecer algunos jugadores, que no son menores y van a querer participar. Me estoy refiriendo al Movimiento Evita, que el 17 de octubre en La Matanza hizo una movida fuerte, lanzando la precandidatura a intendenta de Patricia Cubría, la mujer de Emilio Pérsico y actual diputada provincial”, dijo.

Asimismo, Germano sostuvo que esto va a generar un gran problema en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo donde está la base de poder del kirchnerismo: “Veo muy difícil que puedan obtener todos los votos. Alberto Fernández, a pesar de haber perdido fuerza y volumen político, sigue siendo el presidente de la Republica y no está de acuerdo con este tema. Los diputados de los movimientos sociales se manifestaron en contra de la eliminación de las PASO. Creo que ya no es una complicación para Juntos por el Cambio, sino que empieza a ser un dolor de muela importante para el Frente de Todos”.

Por su parte Aníbal Uríos, titular de la consultora DC sostuvo: “El problema para el electorado no son las PASO, son los políticos y sus jugadas electorales. Aplicarlas, correrlas, derogarlas demuestra otra vez la imprudencia de la clase dirigente, en momentos donde se pide a gritos seriedad, coherencia, confianza y un futuro más concreto”. Y añadió: “Los políticos siguen jugando su propio juego”.

En tanto el titular de la consultora DC se manifestó a favor de rever el sistema de las elecciones primarias. “Es cierto que las PASO deben ser modificadas. En la última elección el Frente de Todos solo en dos provincias fue a internas. Las primarias deben ser un equilibrio para el elector”. Y aclaró: “Todo este circo que se generó, solo responde a una posible mala elección de un sector, el kirchnerismo”.

El intendente de la Plata Julio Garro, en diálogo con MDZ remarcó que no se pueden cambiar las reglas en medio de un partido, y agregó: “Eso hubiera ameritado un debate y no una conveniencia unilateral en un momento muy delicado del oficialismo. Muchos intendentes y legisladores están ejerciendo hoy su labor publica, a la que llegaron por las PASO y sin esta herramienta importante para la democracia nunca lo hubieran llegado".

Por su parte el intendente radical del municipio bonaerense de Magdalena, Gonzalo Peluso, al ser consultado por el proyecto para suspender las primarias afirmó: “Cambiar las reglas de juego a siete meses de la presentación de listas es clara señal que están en retirada y lo único que buscan es dinamitar Juntos por el Cambio. Por otro lado, cambiar las reglas de juego de acuerdo a la conveniencia del momento es también atentar contra la estabilidad del sistema electoral”.

Legisladores nacionales y provinciales de oficialismo y oposición, contra del cambio de reglas electorales

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Iglesias afirmó que este es otro episodio más de la destrucción institucional del kirchnerismo. “El único aporte que había hecho el kirchnerismo a las instituciones argentinas era el mecanismo de las PASO, que permitía evitar todo eso tan oscuro que generaban las internas partidarias. Para eso se inventaron las PASO, un mecanismo transparente y abierto donde todos los ciudadanos participaban de la elección de los candidatos de cada partido. Ese fue el único aporte institucional del kirchnerismo en los cuatro periodos que gobernaron y lo tenían que romper”. Y con la ironía que lo caracteriza, el legislador sumó: “Son como los chicos que rompen los juguetes para ver que tienen adentro. Pero estos rompen el país, las instituciones, todo, hasta lo que ellos mismo crearon”.

En cuanto a los argumentos presentados para derogar las PASO, Iglesias sostuvo: “Son ridículos. Si quieren ahorrar vayamos a la boleta única. Donde se ahorran decenas de miles de millones en papel, que es uno de los principales insumos. El argumento de por si es ridículo, lo único que hay es la conveniencia electoral de los muchachos peronistas, kirchneristas y así lo han hecho históricamente. Hoy las sacan, mañana las ponen y es así”.

El diputado nacional de Juntos, fiel a su estilo picante cargó contra los legisladores del Interbloque “Provincias Unidas”. “Estos diputados encabezados nada menos que por Di Giacomo, son lo que son. Son pocos, pero de alguna manera tienen el peso de la balanza. Si van para un lado gana uno y si van para el otro gana otro. Lo hacen valer muy bien, en provecho de ellos y de sus gobernadores. En vez de ser diputados que representan a los intereses de la Nación son ciervos de sus gobernadores”.

En tanto uno de los diputados del Frente de Todos, que hace equilibrio entre el trunco albertismo y el kirchnerismo duro, alegó: “Se ve que estos diputados tienen una necesidad de cumplirle a alguien del kirchnerismo. Las excusas que ponen para suspenderlas son de una falsedad enorme, ponen como tema central el costo de la elección cuando en sus provincias desdoblan las elecciones. Acá hay algo que tiene que ver con esa funcionalidad mas a La Cámpora que al kirchnerismo”.

En tanto Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del mayor frente opositor criticó: “El kirchnerismo suele intentar torcer la voluntad popular cuando entiende que esa voluntad puede serle esquiva, en este caso modificando el sistema de las PASO. La verdad es que los sistemas electorales no se cambian cuando ya está en marcha un proceso electoral. Las reglas electorales se cambian exactamente después de una elección, cuando todavía el horizonte de la próxima esta lejano y se puede discutir sin tener en cuenta intereses particulares. Así que más allá de lo que algunos piensan sobre este sistema si es bueno o no, yo creo que hay que hacerle modificaciones, pero no ahora. Ahora eso se llama alterar las reglas de juego”.

José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad y precandidato a gobernador bonaerense destacó que son una elección que hacen a la esencia de la democracia. ”Las elecciones son las que le dan sustancia a la democracia. Yo diría son la democracia; por lo tanto, no podemos andar dañando la democracia en función de la conveniencia de un partido político en el corto plazo o no. Las PASO del año 2023 deben realizarse conforme lo establece el cronograma electoral, sin cambio alguno. Si queremos cambiar el sistema, deberíamos pensarlo recién para el año 2025 e idealmente para el 2027. Si dicen que las PASO cuestan dinero, yo les diría que si el Senado hubiera votado la boleta única de papel".

En tanto María Sotolano, diputada nacional de Juntos por el Cambio manifestó que proponer la derogación de las PASO es un atropello institucional. “Implica cambiar las reglas de juego sobre la marcha además de ser un atropello institucional. Desde todos los espacios opositores no vamos a permitir que eso suceda. El kirchnerismo y sus aliados están desesperados porque saben que son el peor Gobierno desde la recuperación de la democracia, y que la sociedad les va a pasar factura en las urnas. Nosotros vamos a defender e impedir que se violen los derechos de los ciudadanos y lucharemos para defender la democracia y el sistema electoral”.

No se descarta que en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo presente en la Legislatura un proyecto de Ley para eliminar las PASO del próximo año. Los legisladores de la oposición expresaron su rechazo. El senador provincial de Juntos, Juan Pablo Allan, afirmó: “El pedido de derogación de las PASO demuestra el nivel de desesperación y miedo que tiene el oficialismo por el cachetazo electoral que le dará la gente. Por los grandes problemas internos que tienen no creo que prospere, pero es como en el fútbol cuando no te gusta cómo te va en el partido te llevas la pelota y listo".

Por su parte Joaquín de La Torre, senador provincial y precandidato a gobernador por Juntos dijo: "Que el Gobierno quiera eliminar las PASO demuestra que está viendo que pierde las elecciones. Nadie que está ganando cambia las reglas electorales".

En tanto un legislador que responde al massismo en la Cámara de diputados bonaerense dijo, bajo reserva de nombre: “La verdad que no logro ver por qué muchos de estos actores que tienen su representatividad en diputados, apoyarían la eliminación de las PASO. Alderete, el Movimiento Evita y Grabois, saben que sin PASO van a la guillotina".

En cuanto a la opinión de los libertarios, Guillermo Castello, presidente del Bloque Avanza Libertad en la Legislatura bonaerense, sostuvo que el siempre estuvo en contra de la eliminación de las PASO, reclamó: “En líneas generales, filosófica e ideológicamente estoy en contra de las PASO. Son una intromisión del Estado en la vida particular de cada partido político. Cada partido debería elegir a sus candidatos como mejor les pareciera. Ahí el Estado no tiene nada que hacer, son inútiles las PASO porque los partidos van con lista única, no se han utilizado”.

Castello aclaro: “Ahora dicho esto, peor es tratar de modificar el proceso electoral en marcha. Eso es peor que todo lo anterior. Creo que hay que derogar las PASO, pero no para ahora sino para el 2025. No se puede modificar un proceso electoral en marcha porque le conviene a un espacio político para perjudicar a otro. Eso es lo peor que podés hacer, Las reglas de juego de la democracia tienen que ser estables . Si tengo que votar voy a votar en contra de cualquier modificación de la forma de votar en las próximas elecciones”.

Lo cierto es que no se puede, ni se deben, cambiar las reglas a mitad de un proceso ya sea electoral o económico; y eso es lo que hace el kirchnerismo cuando ejerce el poder. Cambiar las reglas a mitad de camino hace que Argentina no sea un país confiable.