El guiño de Kelly Olmos a Alberto Fernández que reaviva la grieta en el Frente de Todos

La ministra de Trabajo, Beatriz Kelly Olmos, opinó a favor de la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) porque "el Frente de Todos tiene que elegir a su candidato a partir de la democracia interna" y además consideró que "es una buena alternativa" el planteo de reducir el plazo entre los comicios primarios y las generales de octubre.



"El Frente de Todos debe desarrollar su estrategia electoral del año próximo en base a la democracia interna, con las PASO, y lograr mayor vigor", afirmó la ministra de Trabajo.



En ese sentido, reiteró que "el Frente de Todos tiene que elegir a su candidato a partir de la democracia interna", sumándose así a los dirigentes del FdT que avalan la realización de las primarias abiertas frente a otros que solicitan que se suspenda.



Al respecto, Kelly Olmos señaló que "reducir el plazo entre las PASO y las (elecciones) generales, como planteó Máximo Kirchner, es una buena alternativa", y agregó: "Creo que con las PASO fortalecemos la elección interna".



La dirigente del peronismo porteño se definió como "una obsesiva militante de la unidad" y sostuvo que "hay que incluir a todos los matices del peronismo" porque -dijo- "en la unidad del conjunto de los sectores (del PJ) está la oportunidad que podamos construir la sociedad que deseamos".



En cuanto a una posible candidatura a la reelección por parte del presidente Alberto Fernández, respondió: "Me parece legítimo que quiera presentarse y ser una de las opciones".



Por otra parte, mostró su desacuerdo con cualquier flexibilización de las leyes laborales a través de una reforma laboral integral al subrayar que "no hace falta otro marco normativo de carácter general".



En ese punto, aseguró que las negociaciones que se realizan en el marco de los convenios colectivos vigentes en cada actividad van generando "cambios" que permiten "acuerdos que sean productivos para los trabajadores, en (cuanto a) ganar derechos, y para que los empresarios también ganen en mayor productividad".



Sobre las negociaciones salariales que están en curso, la titular de la cartera laboral dijo que "el mecanismo de la paritaria está funcionando vigorosamente" y ratificó que ese instrumento es por ahora el elegido el Gobierno nacional.



A la hora de referirse a un eventual bono o a una suma fija, como reclaman el kirchnerismo y sectores del movimiento obrero como la CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Kelly Olmos manifestó que se están "trabajando distintos mecanismos y no se descarta ningún instrumento" ya que -dijo- "los aumentos paritarios no les sirven a los trabajadores informales, por ejemplo".



"Los resultados de las últimas negociaciones paritarias han sido satisfactorios", evaluó finalmente la ministra, quien de cualquier forma agregó: "En caso de ser necesario, se utilizarán otros instrumentos".