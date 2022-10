El intendente que pivotea en la interna peronista y quiere ser concejal

Mientras crece la tensión en el PJ y se acerca la hora para definir si habrá lista de unidad o no para elegir las autoridades, el intendente de Tunuyán Martín Aveiro juega en el medio de los dos sectores en pugna. Desde el kirchnerismo lo ven cerca del espacio, pero dubitativo y desde el sector de los intendentes aseguran que ha sido parte de las negociaciones para ungir al jefe comunal de Maipú Matías Stevanato como presidente del PJ, pero luego dejó de participar. Sin embargo, otro asunto lo inquieta más: su sucesión en la comuna. Por eso avanza con su idea, como reveló MDZ, de ser candidato a concejal para acompañar al postulante a la intendencia: Emir Andraos, quien hoy preside el Concejo Deliberante.

Antes de que se concretara el apoyo de los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) para que Stevanato sea uno de los candidato a presidir el PJ, era casi un hecho que Flor Destéfanis, la intendenta de Santa Rosa quien fue impulsada por el kirchnerismo (Unidad Ciudadana que es el espacio al que pertenece y La Cámpora) desde hace más de 8 meses, sería la elegida como presidenta. Durante ese tiempo, Aveiro fue uno de los dirigentes que veía con buenos ojos su postulación, a pesar de que el intendente no es kirchnerista.

De hecho, previo a la candidatura de Stevanato, se lanzó Fernanda Lacoste, por el espacio del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. Sin embargo a Aveiro se lo vio firme junto a Destéfanis. Además, hay que tener en cuenta que el kirchnerismo impulsa a un candidato a gobernador que es un hombre muy ligado a Aveiro: Martín Hinojosa, el actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

El lunes en cambio, fue el almuerzo de las fuerzas vivas de San Rafael donde se terminó de dar forma a la candidatura de Stevanato. Hay que aclarar que para los tres intendentes de ese espacio, más allá de que sea Stevanato o no el presidente, apuntan a recuperar el poder de presión dentro del PJ que sostienen han perdido. Aveiro fue parte de esas charlas de las que participó también Lacoste y luego la dirigente dio señales que de declinaría su candidatura para apoyar al jefe comunal de cuyo departamento esa asesora.

Sin embargo, después de que se hiciera pública la postulación del maipucino con el apoyo de los socios políticos Félix- Righi, Aveiro no se mostró en la escena pública. En el kirchnerismo sostienen que está jugando con ellos pero que duda. Aparentemente, está en una posición intermedia, pivoteando entre ambos sectores y para algunos incluso puede ser clave para la decisión final en una posible lista de unidad.

MDZ intentó comunicarse con el jefe comunal quien no respondió. Hay dirigentes que aseguran que el jefe comunal tiene una preocupación que le quita el sueño: asegurarse su sucesión. Postula, como ya lo ha dicho hace casi a un año, como candidato a Andraos, un dirigente de su total confianza. Como Aveiro no puede ir por otra reelección porque la ley le impide otro mandato, con tiempo y para evitar fricciones en la comuna, nominó a su postulante a intendente. Sin embargo, a mediados de agosto comenzó a avisar en el partido que sería candidato a concejal para hacer campaña junto a su postulante ya que Aveiro tiene buena imagen en su departamento y un nivel alto de conocimiento. De esta forma, se bajó de la carrera por otro de los cargos disputados como una diputación nacional a la que aspira el senador provincial Lucas Ilardo (La Cámpora) y no se descarta que también se anote Félix.

El lunes próximo a la medianoche es el tiempo límite para presentar la lista - o las listas si no hay acuerdo- para las elecciones partidarias que son el 11 de diciembre. El papel del jefe comunal se irá develando con el paso de los días.