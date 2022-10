Juliana Di Tullio reveló el único caso en el que votaría por Alberto Fernández

La senadora del kirchnerismo, Juliana Di Tullio, remarcó que el Presidente es el único que dijo ´yo quiero para el 2023´" y reconoció: "Si tengo a (Mauricio) Macri del otro lado, siempre lo voto a Alberto (Fernández)".

No obstante, haciendo una comparación futbolera, deslizó una crítica a la Casa Rosada: "Equipo que gana no se toca y no sé si este es el caso". En diálogo con Metro 95.1, Di Tullio clamó por una candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que en los últimos días el diputado Máximo Kirchner expresó que no se presentaría en 2023. "Cuando pienso en el pueblo argentino, Cristina tiene que ser candidata", marcó.

Además, se refirió a las publicaciones en Twitter donde la también presidenta del Senado criticó al Gobierno por el aumento de las prepagas: "Cristina dijo que no fue escuchada previamente. El único análisis posible sobre el tuit de Cristina es que no está de acuerdo, le pidieron opinión y no le dieron pelota", opinó.

La legisladora del kirchnerismo, además, se refirió a aquellas críticas de la oposición que recibió la vicepresidenta por reclamarle al Gobierno por redes sociales, teniendo en cuenta que es parte de este. "¿Cómo no se va a hacer cargo Cristina del Gobierno si lo que dice lo dice desde el propio Gobierno?", defendió Di Tullio.

En ese sentido, volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández por "dejarla tan sola a Cristina". Y, por último, se mostró a favor de la posibilidad de que se eliminen las PASO el año que viene. "Demostraron que la gente se cansa de votar 20 veces. Me gustan más las internas partidarias que las PASO", concluyó.