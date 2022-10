Furia de la oposición contra una polémica medida del kirchnerismo

Dirigentes de la oposición salieron a rechazar el proyecto de ley de aliados del kirchnerismo que busca tratar la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso a través de sendos mensajes que difundieron en las redes sociales.

Tras la presentación del diputado Luis Di Giacomo del bloque Juntos Somos Rio Negro, aliado al kirchnerismo, distintos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio cuestionaron las intenciones del Frente de Todos de querer cambiar las reglas electorales y se negaron a suspender o eliminar las PASO.

Uno de los primeros en expresar su enojo desde la oposición fue el diputado radical Facundo Manes: "NO a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país", afirmó desde su cuenta de Twitter.

Esa “viveza” criolla de querer embarrar la cancha y cambiar las reglas del juego a cada rato... pic.twitter.com/Ej9qbIjnZQ — Facundo Manes (@ManesF) October 27, 2022

En la misma línea, el jefe de bloque de la UCR, Mario Negri, apuntó contra los legisladores que presentaron el proyecto y señaló que el kirchnerismo busca eliminar las primarias porque teme "una paliza en las urnas". "Cuatro aliados del kirchnerismo presentaron finalmente el proyecto para que no haya PASO. Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tiene miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia", publicó el radical por el mismo canal.

Cuatro aliados del kirchnerismo

presentaron finalmente el proyecto para que no haya PASO. Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tiene miedo a la voz del pueblo.

Lucharemos para defender la democracia. pic.twitter.com/QmiydquRPb — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 26, 2022

Por su parte, la diputada que responde a Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, habló de "ingenuidad" por parte de un sector de la oposición (UCR - Evolución) que dio quórum para tratar el Presupuesto 2023, al esperar "un acto de solidaridad" del oficialismo.

"La ingenuidad de los bloques de la oposición que dieron quorum y aprobaron el presupuesto en la confianza que el oficialismo, agradecido no derogaría las PASO, enternece", denunció.

El senador de la UCR - Evolución, Martín Lousteau, sumó su bronca al señalar que los argumentos utilizados por el kirchnerismo para promover los cambios de cara a las elecciones de 2023 "son falsos" y denunció que "quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder". "El kirchnerismo oculto en un partido provincial no dejó pasar ni un día a la media sanción del Presupuesto para promover la derogación de las PASO. Todos los argumentos son falsos, hay una sola realidad: quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó", ponderó.

Además, aclaró: "Evolución Radical siempre defendió las PASO porque es el mecanismo que mejoró la democracia permitiendo que la sociedad elija a sus candidatos". El titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, apuntó contra los legisladores de Juntos Somos Río Negro al sostener que "no encuentran tiempo en su agenda para tratar proyectos que mejoren la vida a la gente, como la ley de alquileres" y que, en su lugar, "proponen derogar las PASO para favorecer al kirchnerismo".