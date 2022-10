En el entorno de Facundo Manes creen que se lanzó una operación para bajar su candidatura

En el entorno de Facundo Manes aún siguen impactados por el efecto explosivo que tuvieron sus declaraciones contra el PRO y Mauricio Macri. No esperaban “semejante reacción agresiva de todos los sectores”, comentan las fuentes. De todas formas, han comprendido que el candidato presidencial debe bajar los decibeles y “seguir con su campaña electoral como si no hubiera ocurrido nada”.

“A los pocos minutos de que Facundo terminó la entrevista con Luis Majul salió Miguel Pichetto a pedir la candidatura de Mauricio Macri para enfrentar a Cristina”, dice un dirigente de ese sector. Es ahí donde creen que empezó la supuesta operación contra el neurólogo.

Sospechan de la nueva relación entre Gerardo Morales y Martín Lousteau, con quien están muy molestos porque habían armado una agenda para mostrarse juntos que empezó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. “Martín fue el primero en salir a despegarse de Facundo por su alianza con Horacio Rodríguez Larreta”, explica una fuente partidaria.

Mientras que también apuntan contra el presidente de la UCR: “Gerardo se la pasa criticando a Macri y no se pone colorado al cuestionar a Manes por lo mismo”, agrega. Obviamente, los dardos que suele lanzarle el gobernador de Jujuy al fundador del PRO nunca cruzaron los límites ni empleó las descalificaciones que uso Manes. Sobre todo en torno al supuesto espionaje que utilizó la gestión anterior o comparar a Macri con Cristina Fernández de Kirchner. Morales siempre respetó los códigos de la política dentro de una coalición.

Facuno Manes junto a Martín Lousteau.

Pero entre los allegados a Manes prefieren hacer hincapié en la teoría conspirativa. “Fueron críticas sobredimensionadas no por lo que dijo Facundo, sino porque es el único dirigente competitivo del radicalismo y muchos correligionarios quieren darse por entregados en forma vergonzante para arreglar con Larreta y no pelear en serio por lograr un presidente de la UCR”, creen con convicción.

Mientras tanto, no son pocos los dirigentes radicales que no comulgan con Manes creen que sus polémicas declaraciones pueden ser un punto de inflexión. “Da la sensación que su candidatura presidencial ha quedado muy herida, sobre todo frente al votante de Juntos por el Cambio, no se entiende a qué electorado quiere seducir con ese discurso, probablemente muchos en el partido piensen lo mismo pero ninguno lo va a decir públicamente porque se pueden perder votos por derecha”, explica un referente bonaerense.

“Ahora hay dos posibilidades. Que insista con chocar, medianamente probable si lo provocan desde el PRO, o que prepare todo para dar un portazo, más probablemente el año próximo", concluye el dirigente.de la UCR.