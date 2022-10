Hugo Moyano eligió su candidato para 2023 y sorprendió a más de uno

El jefe de Camioneros, Hugo Moyano, se metió en la interna del Frente de Todos y respaldó una posible candidatura del presidente, Alberto Fernández. “Yo lo apoyaría”, remarcó. Ante la consulta de si le brindaría su apoyo al mandatario, en busca de su reelección, Moyano contestó tajante: “¿Y por qué no?”.

Y agregó “Si él está dispuesto a hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que estar en un momento tan difícil como se ha vivido y sin embargo ha demostrado un equilibro dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia. Hay que estar en un momento de esos. Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo ha demostrado el Presidente”.

De igual manera, Moyano aseguró su respaldo al Presidente pero no descartó apoyar otros candidatos para las próximas elecciones 2023. “Si él está dispuesto a hacerlo, bueno, yo lo apoyaría; como apoyaría también a otros que han acompañado esta situación tan compleja”, manifestó.

De hecho, sobre los tres dirigentes que integran la cúpula del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, aclaró: “Por supuesto que uno tiene simpatía más por uno, más por otro. Yo creo que todos tienen la capacidad suficiente, necesaria y de experiencia para hacer las cosas e ir corrigiendo las que a lo mejor no se han hecho correctamente”.

Por su parte, el líder de Camioneros hizo referencia a su relación con la vicepresidenta. “Siempre nos mandamos saludos entre los dos, por intermedio de otros compañeros, todo normal, de acuerdo a lo que está pasando”, dijo