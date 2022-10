Carlos Maslatón estalló de furia contra Javier Milei por no haber impedido un nuevo impuesto

Carlos Maslatón, analista financiero y expuntero de Javier Milei, criticó con dureza contra el diputado nacional de La Libertad Avanza por haberse ausentado en la votación de un artículo del Presupuesto 2023 que permite la creación de un nuevo impuesto para la compra de pasajes de avión tanto nacionales como internacionales.

El resultado fue 123 votos a favor contra 122 negativos, por lo que la presencia de Milei y otros legisladores liberales podría haber cambiado la historia. "Se fue no solo él de la sesión, sino que levantó a todo el bloque incluídas (Carolina) Píparo y (Victoria) Villarruel. Ha estafado al liberalismo argentino creando este nuevo impuesto del estado opresor", lanzó Maslatón.

"Che, Milei, la de Presupuesto es la sesión más importante del año. No basta con un discurso de bloque ni votar en general y listo. Los negocios, los del estado opresor y de la casta, están en los artículos en particular. Si te rajás justo en esta parte, hay joda. Es el momento de las grandes cometas de la política, la ley de presupuesto y los impuestos, Milei. Ya lo sabés todo esto, ahora se trata de ver qué arreglo hiciste. Es una pena, porque guita para vivir ya tenías con todo lo que garronea tu hermana. Te vendiste", expresó con enojo a través de su cuenta de Twitter.

.@JMilei Es el momento de las grandes cometas de la política, la ley de presupuesto y los impuestos, Milei. Ya lo sabés todo esto, ahora se trata de ver qué arreglo hiciste. Es una pena, porque guita para vivir ya tenías con todo lo que garronea tu hermana. Te vendiste. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 26, 2022

La implementación de la nueva tasa de seguridad tiene como fin, según fue precisado, financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La iniciativa fue creada por la diputada camporista Paula Penacca y cosechó diversas críticas.

"Si Milei estaba cansado y se quería rajar de Diputados, todo bien inclusive. Pero era solo un voto el que faltaba. ¿Qué hizo Milei? Ordenó a Píparo y a Villarruel que se fueran también. Esto no puede no ser un arreglo parlamentario trucho. Hay que investigar qué hubo a cambio. Se fue no solo él de la sesión sino que levantó a todo el bloque incluídas Píparo y Villaruel. Ha estafado al liberalismo argentino creando este nuevo impuesto del estado opresor. Se requiere tribunal de disciplina en La Libertad Avanza y elecciones PASO", dijo Maslatón.

Javier Milei se fue no solo él de la sesión sino que levantó a todo el bloque incluídas Píparo y Villaruel. Ha estafado al liberalismo argentino creando este nuevo impuesto del estado opresor. Se requiere tribunal de disciplina en La Libertad Avanza y elecciones PASO. pic.twitter.com/0ZNhW7keof — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 26, 2022

¿Qué hiciste, Milei? La militancia de La Libertad Avanza necesita saber por qué levantaste al bloque para crear este nuevo tributo que siempre dijiste que jamás votarías? Es un arreglo con el Gobierno y/o Eurnekian? ¿Qué te dieron por esta entrega al comunismo?", cerró.