Mauricio Macri: una centralidad innegable

En un salón colmado por los más de mil quinientos invitados al evento, y con cobertura de todos los medios metropolitanos, Mauricio Macri ingresó al salón junto a su esposa, Juliana Awada y a su hija Antonia, quien, en diversos momentos de la presentación, fue nombrada por su padre mientras se desarrollaba su extendida presencia en el escenario.

La dinámica no fue la de un diálogo con Pablo Avelluto —quien cumplió de manera eficaz el rol de presentador—, ya que estaba frente a un expositor plenamente convencido y cómodo en su rol de docente, dispuesto a brindar su experiencia de ya cuatro décadas en la construcción de su liderazgo.

Al respecto de su falta de definición sobre si será o no candidato, sus íntimos señalan que el tema se definirá hacia marzo de 2023, si es que la situación económica del país no acelera los tiempos. Más allá de ello, Macri dejó establecida de forma fáctica su centralidad: el acto mostró a la plana mayor del PRO bajo el escenario, y dejó un damero de videos en los cuales la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y la pre candidata a la presidencia Patricia Bullrich citaron diferentes momentos, hoy recordados como anécdotas, que marcaron la calidad dirigencial y humana del ex presidente.

En el salón se concentró un grupo numeroso en el que destacaban dirigentes de todos los grupos internos del PRO y de la UCR, y algunas ausencias citadas como notables, como el caso de Elisa Carrió o de Facundo Manes quien, en un acto en La Boca, volvió a cargar contra Macri, pidiendo que se lo sepulte en el pasado. Dado lo que sucedió en la presentación del libro, poco éxito se le advierte a esta prédica.

En la larga cola para el ingreso la presentación del libro, muchos curiosos pusieron su atención en una charla en muy alta voz entre el ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro y el actual intendente de Pinamar Martín Yesa. El punto central de su animado intercambio era la planta municipal de Morón, agrandada enormemente por el actual intendente, Lucas Ghi, quien en estas horas —a decir de Tagliaferro— está incorporando gente a planta permanente en números que son para el escándalo.

El público, en su inmensa mayoría, siguió con enorme atención el devenir de la charla propuesta sobre el escenario, con testimonios de ex presidentes y primeros ministros, como fue el caso de Álvaro Uribe de Colombia y el exprimer ministro australiano Malcom Turnbull. También hubo relatos de sus ex compañeros de estudios, ex funcionarios de SOCMA y de, por caso, Barros Schelotto. De sus palabras surgió una pintura humana de un líder y conductor en pinceladas fuertes, con una carrera política cuyo inicio estuvo marcado por su secuestro a manos de la llamada «banda de los comisarios», y un momento de cruce y fuerte cambio a consecuencia del impacto de la tragedia de Cromañón, en donde señaló claramente cuál fue el punto del conflicto: o era con la gente, con las familias de las víctimas, o con la corporación política.

Elegir a las familias, a “la gente” y no a la corporación política significó, en sus palabras, el punto de partida de la fundación del PRO, y de todo lo que de allí devino hasta el día de hoy.