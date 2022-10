La particular propuesta de Javier Milei para recuperar las Islas Malvinas

El diputado nacional de La Libertad Avanza y candidato anticipado a las elecciones presidenciales de 2023, Javier Milei, aseguró tener una "propuesta por la vía diplomática" para recuperar la Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, que fueron usurpadas por el Reino Unido y que desde el final de la guerra en 1982 que no existen negociaciones entre las partes involucradas.

El economista fue entrevistado por Alejandro Fantino este último lunes en Animales Sueltos, donde -al hablar de temas Defensa y Seguridad nacional- Milei esgrimió: "Argentina no es un país que esté en condiciones de recibir un ataque. Lo tiene muy descuidado. Hay un problema ideológico: aquellos que deberían defendernos son castigados, estigmatizados y perseguidos. Es un problema grande, salvo que vivas en un mundo de anarquía (...) Afortunadamente tenemos vecinos que no son belicosos con nosotros, entonces eso nos permite mantener esta situación de estar con el país indefenso. Nadie nos va a atacar porque no hay conflicto".

Ante el planteo de qué hacer en un eventual conflicto bélico, Milei señaló que debe resolverse por la diplomacia y luego se metió de lleno en un tema sensible para la población: la soberanía de las Islas Malvinas. En ese sentido, aseguró que "nadie tiene una propuesta para esto. Yo sí. Hacer como el acuerdo entre Inglaterra y China por Hong Kong. Mi propuesta es por la vía diplomática".

Al ser consultado por cómo fue el acuerdo realizado entre el Reino Unido y Hong Kong -que ocurrió en 1997 marcó el fin del dominio colonial británico-, el libertario respondió indicó: "Pasó un determinado tiempo, se cumplieron metas y automática se devolvió Hong Kong a China. Acá hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta la voluntad de las personas que viven en la isla. Son gente que vive en la línea de un país desarrollado y no en uno miserable como nosotros".

"Te tenés que sentar con lo ingleses porque hubo una guerra que ellos ganaron y les tenés que decir 'mirá, el territorio acorde a las definiciones le corresponde a la Argentina'. Entonces ahí llegar a un acuerdo de largo plazo que implique vuelvan al país, pero sin que sea con violencia y que se contemple la posición de la gente que vive", comentó.

Luego se refirió a los países con los que mantendría una estrecha relación en caso de llegar a ser presidente de la Nación. "Mis aliados son del mundo occidental y alineados a Israel. Mis socios por definición son Israel y Estados Unidos (...) Si yo llego a ser presidente mi primer viaje va a ser a Israel y voy a proponer cambiar la embajada del Tel Aviv a Jerusalén", sostuvo.