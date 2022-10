Rodolfo Suarez presionó a los legisladores para que aprueben el endeudamiento en el Presupuesto 2023

El gobernador Rodolfo Suarez participó este lunes en el almuerzo de la fuerzas vivas llevado adelante en San Rafael junto a numerosos dirigentes políticos mendocinos, donde -a la hora de subir al escenario para brindar un discurso- realizó un pedido expreso para que la Legislatura provincial apruebe el endeudamiento para la financiación de cuatros obras clave: de la Doble Vía del Este, la extensión del metrotranvía al aeropuerto, un paquete de Obras Hídricas y la realización del acueducto Monte Comán-La Horqueta.

Pero fue esta última la que el mandatario provincial enfatizó, quien -frente a los ojos atentos de diversos referentes de la oposición- pidió que la Casa de las Leyes de el visto bueno al pedido de endeudamiento para su ejecución.

"Hemos presentado una partida de gastos para el próximo año que por estos días se discute en la Legislatura y que está estructurada en tres ejes que venimos sosteniendo para brindar previsibilidad: el primero tiene que ver con el fomento a la inversión pública y privada como motores del crecimiento económico, el segundo al equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva y el tercero administración sostenible de la deuda pública", dijo Suarez en el evento organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael.

En relación al acueducto Monte Comán-La Horqueta, indicó: "El año pasado en este mismo evento me comprometí a que íbamos a licitar esta obra. Fue un trabajo muy grande que llevamos adelante con miembros de la cámara que han insistido, que han trabajado juntos a nosotros y que también van a hacer el aporte para esta obra tan importante para el sistema ganadero del sur de la provincia".

Luego agregó: "Quiero destacar que el Gobierno nacional, a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR) y más allá del compromiso de que sea licitada con fondos de la provincia, tiene disponibles los fondos para esta obra. Para que los recibamos necesitamos que la Legislatura nos autorice este endeudamiento que el Gobierno nacional no está ofreciendo. Y en esto hay que reconocerlo como cuando hacemos críticas".

"Si los legisladores nos acompañan a tomar esa deuda, asumo el compromiso de que los fondos provinciales destinados a la obra Monte Comán - La Horqueta van a ser invertidos en el sur. Como asumimos el año pasado y cumplimos y que vamos a hacer si nos acompañan", indicó el jefe del Ejecutivo provincial.

Asimismo, se refirió a la Planta Potabilizadora Ballofet, que tiene una inversión proyectada de 20 millones de dólares. Por ello explicó que debido a las demoras por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), por motivos presupuestarios a la adjudicación, “AySAM se ha movido inmediatamente para pedirle una mejora de la propuesta a los oferentes”.

En esa línea, el gobernador deslizó que se aspira con ese resultado poder “proponerle al Enhosa que avance en la adjudicación” y manifestó que la provincia se hará cargo del 25% de la obra, “que equivale a 5 millones de dólares, para acelerar la aprobación y evitar que Nación permita que caiga la licitación en curso. “Necesitamos que en el presupuesto se autorice el endeudamiento para poder realizar esta obra, me consta que el intendente también esta hablando con el Enhosa”, añadió al detallar que el fin es que “no se caiga” esta obra. Todo eso, frente al intendente peronista de San Rafael, Emir Félix, quien resulta ser una pieza fudnamental debido a su injerencia en un sector de los votos que necesita Suarez en la Legislatura.

En concreto, se necesita dos tercios de ambas cámaras para aprobar el endeudamiento. El acueducto requiere 15 millones de dólares para el trunco acueducto a Monte Coman. Para el Metrotranvía se pidió un endeudamiento de 115 millones de dólares. En cuanto al paquete de obras hídricas para la "optimización y expansión de la provisión de agua potable del Gran Mendoza", se trata de un pedido de deuda de 130 millones de dólares que se utilizaría para construir una nueva planta potabilizadora con una red troncal y comprar 150 mil medidores para Aysam, Aguas Luján y Maipú. La doble vía en Rivadavia 22 millones de dólares.

Reproches por Portezuelo del Viento

Suarez también confirmó los pasos a seguir respecto al proyecto de Portezuelo del Viento, ante la falta de laudo del presidente Alberto Fernández. El mandatario, enojado, denunció desprecio de Nación a Mendoza.

"Cuando se alertó desde La Pampa, por parte del presidente que esta obra no se iba a adjudicar porque le faltaban estudios -que no faltan y que están aprobados por el comité ejecutivo del Coirco- y ante la negativa del presidente y la falta de laudo- nosotros decidimos no adjudicar la obra para preservar el patrimonio de los mendocinos y estos fondos destinados al sur", fueron sus palabras.

Y dijo de forma tajante durante su intervención: "Hemos seguido insistiendo con esta obra, con su sistema legal que hay que llevar adelante. Por eso viajaré a Buenos Aires en el primer vuelo para presentar ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo por mora para que el presidente diga definitivamente si podemos o no podemos hacer esta obra. Y si hay que hacer o no un estudio de impacto ambiental. El mayor desprecio que puede haber para los mendocinos y mendocinas, es que no nos digan nada. Tenemos millones de dólares parados, con una inflación de 7% y perdiendo plata. Hace falta trabajo, agua y energía".

"Eso nos llevó a retomar todos los estudios de El Baqueano a paso muy veloz para poder licitar. Quizás los fondos alcancen para las dos obras (por Portezuelo y El Baqueano). Ese es el plan y a eso estamos apuntando en el Gobierno de la provincia", añadió el gobernador.