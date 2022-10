La fuerte jugada judicial de Rodolfo Suarez, con reproche incluido, para presionar a Alberto Fernández

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se presentó este lunes en el Sur provincial en el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael. Cuando tomó la palabra y dio su discurso, confirmó los pasos a seguir respecto al proyecto de Portezuelo del Viento. El mandatario, enojado, denunció desprecio de Nación a Mendoza.

"Cuando se alertó desde La Pampa, por parte del presidente que esta obra no se iba a adjudicar porque le faltaban estudios -que no faltan y que están aprobados por el comité ejecutivo del Coirco- y ante la negativa del presidente y la falta de laudo nosotros decidimos no adjudicar la obra para preservar el patrimonio de los mendocinos y estos fondos destinados al sur.

"Hemos seguido insistiendo con esta obra, con su sistema legal que hay que llevar adelante. Por eso viajaré a Buenos Aires en el primer vuelo para presentar ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo por mora para que el presidente diga definitivamente si podemos o no podemos hacer esta obra. Y si hay que hacer o no un estudio de impacto ambiental. El mayor desprecio que puede haber para los mendocinos y mendocinas, es que no nos digan nada. Tenemos millones de dólares parados, con una inflación de 7% y perdiendo plata. Hace falta trabajo, agua y energía", dijo Suarez enérgico en su discurso.

"Eso nos llevó a retomar todos los estudios de El Baqueano a paso muy veloz para poder licitar. Quizás los fondos alcancen para las dos obras (por Portezuelo y El Baqueano). Ese es el plan y a eso estamos apuntando en el Gobierno de la provincia", añadió el gobernador.

Sobre Potasio Río Colorado y Hierro Indio, destacó: "Son obras que pueden dinamizar la economía del Sur como ninguna otra obra. Se inició la exploración de Hierro Indio, estamos ante una posibilidad única de ser los únicos proveedores de hierro en Argentina".