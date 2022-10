Mauricio Macri presentó su libro y volvió a endurecer el discurso de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri reunió la tropa propia y se rodeó de quienes apuestan a su liderazgo y quienes lo disputan, todos juntos en La Rural para presentar "Para qué", su libro en el cual se mezcla su historia personal y política con una autocrítica y propuesta de cara al 2023, que sigue con final abierto sobre su eventual candidatura. Macri hace lo que hacen los políticos que son candidatos, pero prefiere evitar determinaciones. "Para manejar equipos, tiene que haber buena madera, de calidad humana", una idea que viene masticando hace tiempo en las charlas privadas que sostiene con Hernán Iglesias Illia y Pablo Avelluto, quien presentó el libro en una charla delante del escenario.

Su recorro por el secuestro fue el puntapié inicial para contar la historia de su familia y "la fragilidad de la vida", como definió la reflexión que tuvo en la caja de dos metros en la que estuvo catorce días esposado y golpeado reiteradas veces. "Tenemos un tarzán que banca adentro, una resiliencia que desconocemos", definió cuando determinó tras su liberación que sería presidente de Boca Juniors. Macri vuelve sobre sus pasos familiares para contar sus pasiones, lo que le mueve el alma, su familia, la política y el fútbol. "Hay que volver con un cambio profundo, sino no tiene sentido volver", dijo Macri metiéndose una vez más en el debate interno del espacio que lidera y que ya empezó a dirimir los lugares de protagonismo de cara a las elecciones del año próximo, donde todos los sondeos de opinión exponen un casi seguro triunfo de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos.

El debate interno es si hacer equilibrio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Eso no está claro en la cabeza de Macri, quien alegra y entusiasma a los seguidores de la exministro de Seguridad cuando pide un cambio profundo. Creen ellos entonces que es la forma más edulcorada de apoyar a Bullrich por sobre Larreta. La desconfianza es un rasgo que acompaña a Macri desde su infancia en Tandil, y está intacta. Hoy el discurso de Bullrich encaja más directamente en el pensamiento de Macri, que reconoce la fuerza de trabajo de Larreta pero no confía en el armado tan cercano al peronismo disidente. Los halcones de Bullrich, por ejemplo en Buenos Aires, le generan tranquilidad, no así la candidatura de Diego Santilli, de quien nunca confió. Prefiere que Diego Valenzuela o Javier Iguacel sigan tejiendo candidaturas dentro de un esquema de combate directo y frontal al populismo.

Hoy a partir de las 18:30 presento mi libro "Para qué". Va en vivo en https://t.co/HF3PkdNphw los espero! pic.twitter.com/htz05rkafC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 24, 2022

"Los equipos no se arman con amigos, se arman con buenas personas, hay que decir la verdad, es el camino más corto a la felicidad", planteó el expresidente. Y agregó: "los malos líderes ceden ante la presión, esa es la tarea de un líder, no hay que achancharse", advirtió entre anécdotas futboleras. Macri auténtico, muy relajado y recordando su padre y sus amigos. Quienes conocen a Macri reconocen que cambió la lógica de "empleador y empleado" con la que empezó en política. Por estos meses de viajes y familia, Macri empezó a redondear la idea de poner por encima la calidad humana y plantear el esquema de solución/problema del país que viene.

"Muchas veces hay que decir que no para construir un bien común para todos, la decisión de lo correcto por sobre lo conveniente", otra idea que masticó entre charlas y charlas con Avelluto. Muchas mañanas las reuniones lo encuentran en Vicente López, en las oficinas que usan el exsecretario general de la Presidencia y quien maneja su privacidad con absoluto sigilo, Fernando de Andreis, el actual legislador Dario Nieto y otros dirigentes para seguir sumando adhesiones y recibir periodistas, empresarios y dirigentes de todo el país.