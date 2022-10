Archivaron las dos causas del subsidio millonario al exsenador Bonarrico

Finalmente, la Justicia determinó que no había ningún delito en el subsidio de 18 millones de pesos que el gobierno provincial le había otorgado a la fundación del exsenador Héctor Hugo Bonarrico. Este lunes se confirmó que pasaron a archivo tanto la denuncia presentada por Anabel Fernández Sagasti contra el gobierno como la que el propio Ejecutivo realizó contra el pastor luego de que dijese que el convenio se firmó con fines electorales. "Las dos causas fueron archivadas por inexistencia de delito", confirmaron desde el Poder Judicial.

El escándalo se destapó en mayo de este año cuando se publicó en el Boletín Oficial un convenio entre el Ministerio de Gobierno y la Fundación Acción Social presidida por Bonarrico. En el mismo se establece la entrega de un subsidio de 9 millones de pesos para el 2022 y al menos otros 9 millones de pesos para el 2023 con el objetivo de que la fundación llevase adelante gestiones sociales y mejoras en sus templos. Al ser consultado al respecto en MDZ Radio, Bonarrico dijo abiertamente que el subsidio fue parte de un acuerdo electoral con el partido Masfe antes de los comicios legislativos del 2021.

Ante esa declaración, Anabel Fernández Sagasti presentó una denuncia contra el gobierno provincial por averiguación de delito. "Puede haber cohecho e incluso asociación ilícita. Corrupción a cambio de votar leyes y bajarse de una candidatura", había señalado la senadora nacional el 27 de mayo. Paralelamente, el gobernador Rodolfo Suarez decidió derogar el decreto que autorizaba el subsidio y procedió a denunciar al exsenador Bonarrico.

Hoy, Justicia a la Carta.



El caso Bonarrico, de los más escandalosos en materia de corrupción de los últimos años fue archivado hoy.

Lo hicieron en un tramite expres, sin ni siquiera haber CITADO A DECLARAR al ministro Ibanez.



Impunidad explícita en el Feudo. — Lucas ilardo (@lucasilardo) October 24, 2022

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez -que nunca fue a declarar en el marco de la causa- aseguró que las declaraciones radiales de Bonarrico demostraban que había viciado el objetivo del convenio de colaboración. Finalmente ambas denuncias quedaron en la nada.

Para el Ministerio Público Fiscal no existió delito porque el dinero nunca se entregó y porque, entienden, no había ninguna irregularidad en el convenio. Así lo determinaron luego de escuchar la declaración testimonial del subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno Nicolás Egües.

Con esa testimonial y un informe enviado por el Poder Ejecutivo se archivaron ambas causas. Así lo determinó la fiscal Susana Muscianisi respecto a la denuncia del gobierno contra Bonarrico y el fiscal Flavio D'amore en relación a la denuncia presentada por Fernández Sagasti contra el gobierno.

El origen de las sospechas

El 26 de mayo Héctor Hugo Bonarrico habló en MDZ Radio y aseguró que el subsidio que el gobierno le había otorgado a la Fundación Acción Social estaba enmarcado en un acuerdo electoral. "Esto fue parte del acuerdo que MásFe (el partido político que el pastor formó) hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas", manifestó en referencia a la decisión de ese partido de sumarse a Cambia Mendoza antes de las elecciones legislativas del 2021.

En ese sentido, Bonarrico afirmó que le habían ofrecido formar parte del gobierno pero el prefirió que le entregaran el dinero para gestionar acciones a través de su fundación. "Deseo aclarar que dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección 'interculto' para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear", aseguró muy molesto luego de que el gobernador Rodolfo Suarez decidiera derogar el decreto que le entregaba ese dinero.

"Me sorprende que el Gobernador dijera que 'no estaba al tanto' del acuerdo al que había arribado no con un dirigente político sino con un Ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed. Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador", había retrucado Bonarrico.

El dinero nunca se entregó y para el Ministerio Público Fiscal no existen elementos para imputar ningún delito ni contra el pastor evangélico ni contra ningún integrante del gobierno provincial.