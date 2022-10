La lección de Carlos Bilardo que resuena entre el oficialismo y la oposición

La mítica frase de Carlos Salvador Bilardo: “Los de colorado son los nuestros”, cobra sentido no sólo a un mes del inicio del próximo mundial de fútbol sino también como recordatorio en medio de las disputadas internas de la política mendocina que se develaron la semana que pasó. En Cambia Mendoza, la amenaza del intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco de anticipar las elecciones en su departamento -replicando la estrategia del peronismo- y en el PJ, las declaraciones del diputado justicialista maipucino Duilio Pezzutti contra el intendente de su mismo color político Matías Stevanato, -una comuna que el radicalismo quiere ganar- anticipan que el campeonato que se jugará en las elecciones del año tendrá muchas fricciones.

La escena ocurrió el 6 de febrero de 1993, cuando el Sevilla, el club que dirigía Bilardo en en ese momento, visitaba al Deportivo de La Coruña en el estadio municipal de Riazor. Los jugadores sevillanos llevaban la remera roja en esa ocasión (aunque en muchos encuentros usaban la blanca) y tenían a Diego Armando Maradona como protagonista. El Diez intentó alcanzar la pelota que iba en el aire con su pierna derecha, pero su botín impactó en la cara del defensor del conjunto gallego, Alberto Albístegui. Ambos jugadores quedaron el piso e ingresó a la cancha Domingo Pérez, quien era el fisioterapeuta del Sevilla, para atender a Maradona que estaba en el piso pero como vio que estaba bien, asistió a Abístegui.

“Domingo: los de colorado son los nuestros”, le gritó enojado Bilardo. Años después, explicaría la histórica frase: “En el fútbol no podés dar ventajas", sostuvo acorde con su manera tan polémica de dirigir ya que no permitía ni un gesto "humanitario" para con el otro equipo. En la semana que pasó, las dos fuerzas con mayor presentación locales -Cambia Mendoza y el PJ- vivieron dos situaciones similares: con acciones de los propios, pusieron en posible ventaja a los de afuera. Y la lección de Bilardo, se replicó en los what app de la dirigencia de ambos partidos que ardieron sin parar.

El radical Daniel Orozco lleva la delantera en su carrera hacia la gobernación

El panorama de Las Heras es “agitado”. El intendente Orozco se ha postulado como candidato a gobernador pero no cuenta con el aval de los líderes del radicalismo: ni del senador nacional Alfredo Cornejo ni del gobernador Rodolfo Suarez. En su departamento, tiene una interna feroz. Él postula a su secretaria de Gobierno, Janina Ortiz como su sucesora y el anuncio podría hacerse en diciembre. Por estas pujas y el distanciamiento de Orozco con la cúpula de la UCR, el lasherino ve como una posibilidad anticipar las elecciones municipales.

Pero a la vez, de los cuatro secretarios que tiene la municipalidad, hay tres que quieren ser candidatos a intendente el año que viene: Ortiz; Fabián Tello, quien es el secretario general de la intendencia y reporta políticamente al diputado nacional Julio Cobos y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Francisco “Pancho” Lo Presti, quien es más cercano a Maximiliano Orozco, el hijo del jefe comunal. Los dos últimos candidatos hace un tiempo que se anotaron en la carrera por la intendencia. Pero además, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi- un alfil de Cornejo- también quiere ser jefe comunal.

Con estas internas, el peronismo se ilusiona con volver a gobernar la comuna que fue su histórico bastión. Y si finalmente Orozco desdobla las elecciones, la jugada será más fuerte contra los propios: pues quitaría el respaldo al posible candidato a gobernador- anticipándose que no será el elegido- de Cambia Mendoza y haría su propio juego dentro de Las Heras.

En tanto,en Maipú, el diputado provincial Pezzutti, quien es un peronista que proviene del senador nacional Adolfo Bermejo, sorprendió con críticas al intendente Stevanato,de su mismo partido. Por Twitter, el miércoles por la noche sostuvo que el estado de las calles de Maipú es pésimo. En concreto, afirmó que iba a gestionar ante el intendente “una pronta respuesta para los vecinos del Barrio La Colina”. A la mañana siguiente aseveró que había recibido amenazas por la red social. Estas declaraciones públicas causaron mucho enojo en Maipú. Bermejo salió a hacer declaraciones públicas en las que dejó en claro que: “Todos los peronistas maipucinos trabajaremos por la reelección de Stevanato” y su hermano, el senador provincial Alejandro Bermejo se mostró junto al intendente.

Ahora, hay preocupación entre algunos intendentes peronistas que sienten que les puede aparecer un “Pezzutti” en la gestión y eso causar problemas, es decir dar ventajas al rival, en este caso, al radicalismo, mientras se preparan para los comicios del año que viene que por ahora generan incertidumbre. La pelota está en la cancha. Los del equipo deberán identificar a quiénes son "los de colorado", y no hacer un gol en contra.