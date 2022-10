La dura frase de José Luis Espert para definir a Alberto Fernández

El diputado de Avanza Libertad y candidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert, se abrió en diálogo con MDZ respecto al panorama político actual. El economista liberal definió al presidente Alberto Fernández como un "mamarracho de presidente" y destacó que en un país normal "Alberto ya hubiera sido sometido a juicio político y destituido sólo por la pandemia".

¿Qué opinás del presidente Alberto Fernández de este momento?

Alberto Fernández como mucho fue un buen operador político pero el traje de presidente siempre le quedó grande. Le sigue quedando grande todo. Es un mamarracho de presidente. Creo que en un país normal, Alberto ya no sería presidente porque hubiera sido sometido a un juicio político y destituido sólo por la pandemia.

Con todas las tensiones actuales que hay, ¿creés que va a ser capaz de mantener la paz social?

No lo sé pero lo deseo profundamente. Voy a estar siempre colaborando para que haya paz social. Ahora, paz social es justamente la que está siendo amenazada por ejemplo en Villa Mascardi por estos falsos mapuches. Por supuesto, yo reivindicó el derecho de los indígenas de la zona pero esta gente son 'maputruchos'. Son terroristas, la paz social es poner orden también, ojalá que el presidente ponga orden cuando tenga que ponerlo. La paz social no es no aplicar la ley.

El presidente Alberto Fernández.

¿Es decir que hoy el Estado no puede brindar seguridad y orden?

No la está brindando y debería hacerlo. Vos decís "no puede" pero es que no quiere hacer cumplir la ley. Ellos por un lado no aplican el poder punitivo que tiene el Estado y al mismo tiempo van por la ruptura de la independencia de poderes. Van por la Corte Suprema, van por la Justicia. No aplican la pena y quieren romper la independencia de Justicia. El oficialismo tiene una agenda completamente disociada de lo que la gente necesita. Un país es independencia de poderes, incluyendo justicia, y es que el Estado haga cumplir la ley. Que ponga orden que hay que ponerlo.

Por último, mirando a cámara, ¿qué le dirías a los jóvenes que se quieren ir del país?

Que no se vayan. Que se queden porque el futuro del país son ellos. Los grandes estamos haciendo un trabajo enorme, muy fuerte, nos sentamos deslomando para dejarles un país muchísimo mejor que el que nosotros vivimos de jóvenes. La principal espinaca de esta suerte de movida liberal es para que ellos tengan un mejor país. Que se queden es un motivo para luchar con más fuerza todavía, por eso quisiera que se queden. Creo que tenemos chance de cambiarlo.