Referentes del Peronismo Republicano se reunieron con vecinos de Caballito

En busca de los armados para las elecciones del próximo año, referentes del Peronismo Republicado se reunieron con vecinos de Caballito para escuchar los requerimientos y así comenzar a desarrollar propuestas de campaña.

Tal como se manifestó en la reunión de la mesa federal del partido Encuentro Republicano Federal (ERF), que preside Miguel Ángel Pichetto, los dirigentes Miguel Ángel Toma (ex secretario de inteligencia), Jorge Pirra (ex legislador) y Dante Camaño (secretario general de gastronómicos porteños), dieron el punta pie inicial en las reuniones de comunas de la ciudad de Buenos Aires. Es así que en el barrio de Caballito escucharon las problemáticas planteadas por distintos vecinos, en particular en temas relacionados con la seguridad, salud y economía, entre otras.

Foto: Encuentro Republicano Federal.

En ese contexto, se les expresó a los presentes una postura de intransigencia para con el narcotráfico, el cual dicho espacio político lo clasifica como un flagelo para la sociedad que hay que erradicar de los barrios. También aseguraron que la ciudad necesita "una mayor presencia policial", que sea de proximidad para con el vecino, de prevención para el delito y de investigación para causas complejas, como justamente es la producción y venta de estupefacientes.

Foto: Encuentro Republicano Federal.

Con un armado partidario propio, dicho espacio participa de los debates dentro de Juntos por el Cambio y aporta desde su visión, propuestas para volver al mundo del trabajo y salir de los esquemas de los planes.

También participaron de la actividad Alejandra Roldán y Matías Wolosewicz, quienes van acompañar a los referentes del Peronismo Republicano por las distintas recorridas en las comunas. Las actividades en cada rincón de la ciudad fue una iniciativa que se impulsó con énfasis en los últimos encuentros plenarios que realizaron desde Encuentro Republicano Federal.