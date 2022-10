Presupuesto 2023: la polémica derogación que hace tambalear el acuerdo entre oficialismo y oposición

Con un Frente de Todos fracturado en cuatro partes como se vio reflejado en el Día de la Lealtad y la inminente discusión en el recinto de la Cámara de Diputados para el Presupuesto 2023, la Mesa del Poder analizó "las mañas internas de los dirigentes oficialistas y la derogación de un artículo del ejercicio fiscal" que para Juntos por el Cambio es insólito.

Lo que dejó el 17 de octubre: anhelos egoístas de sus dirigentes

A pesar de que los grandes sindicatos nacionales realizaron actos multitudinarios, el presidente de los argentinos y el máximo dirigente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, no encabezó ningún acto de relevancia, brilló por su ausencia y demostró que el Frente de Todos está más dividido que nunca.

Para Alejandro Cancelare, la imagen que dejó es que cada dirigente peronista actúa en función de sus aspiraciones electorales para 2023. “Cada cosa que ocurre dentro del peronismo sucede debido a las intenciones personales y aspiracionales que posee cada miembro de su partido para 2023”, manifestó el periodista de MDZ.

Al mismo tiempo señaló que eso explica el alejamiento de Máximo Kirchner y su crítica constante al Gobierno nacional porque desea quedarse con una parte del capital del Partido Justicialista. “Al bombardear todos los días el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas del Gobierno, el mensaje que está dando es que su campaña para el 2023 será esa. Entonces, el legislador quiere quedarse con ese capital político”, remarcó.

Por otra parte, Alejandro Cancelare dijo que “el día siguiente al 17 de octubre, el presidente se reunió con intendentes y ministros nacionales. Luego del encuentro Fernández sostuvo que tiene posibilidades de ser reelecto, pero no dijo cómo lo hará”. “Los que asistieron a esa mesa amplia dijeron que el presidente cree que tiene posibilidades de ser reelecto, pero no les dijo cómo lo hará. Habla en tercera persona y no internaliza los conceptos”, describió y señaló que ningún dirigente se anima a preguntarle cuál es realmente su plan de Gobierno.

Presupuesto 2023: la insólita derogación a la que Juntos por el Cambio se opone

El próximo martes se discutirá en tablas de la Cámara de Diputados el ejercicio fiscal para 2023 con nuevos artículos que fueron consensuados por ambas coaliciones, pero hay otros que Juntos por el Cambio no está de acuerdo en ceder.

La Mesa del Poder entrevistó al diputado nacional de Juntos por el Cambio Lisandro Nieri quien presenció la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir acerca del Presupuesto 2023. El legislador sostuvo que “le gustaría contar con una partida presupuestaria para controlar de manera discrecional el manejo del gasto por parte del Gobierno nacional”.

Además, Nieri argumentó que sería una herramienta para no caer nuevamente en un plan platita en un año electoral. “Para que no vuelva ocurrir en un año electoral un desastre provocado por el recordado plan platita, que provocó una expansión fiscal fenomenal. Producto de lo anterior, estamos padeciendo sus consecuencia inflacionarias que pasó del 50% a casi un 100%”, subrayó.

Por lo cual, el exministro de Hacienda de Mendoza remarcó que hay otras medidas para controlar el "gasto discrecional" y es por medio de un artículo que el Frente de Todos quiere derogar. “En los 10 últimos presupuestos de la Argentina ha sucedido que se ha derogado un artículo que obliga al secretario de Hacienda a denunciar en caso de que los gastos sean superiores a lo presupuestado”, aseveró.

Por eso, aseguró que ese artículo no debe ser derogado porque sería insólito hacerlo después de tanto tiempo y mientras se discute sobre los gastos del presupuesto. “Ese artículo no debe ser derogado porque resulta absurdo que al dedicar tanto tiempo a un presupuesto cuando hay un artículo que dice que se puede gastar más de lo acordado. Es insólito y ojo que se viene repitiendo”, concluyó.

