Una legisladora mendocina atacó a Alberto Fernández y dijo que le da una "sensación de pudor"

Un participante de Gran Hermano reconoció que "Alberto Fernández me coimeó varias veces". En el Gobierno se desató un escándalo y tuvieron que salir a desmentirlo de inmediato. El mismo presidente hizo referencia al tema este viernes y dijo: "No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo que ver".

"La verdad que lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque están poniendo en tela de juicio la honestidad del presidente. Soy una persona honesta”, sostuvo Fernández al cruzar a "Alfa" el participante de Gran Hermano que lo acusó de haberlo coimeado.

Ante esto, la reacción desde Mendoza fue inmediata. Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado habló respecto al tema y fue durísima contra el presidente de la Nación. "Desopilante y tragicómico. El presidente, con una valentía pocas veces vista, polemiza con un participante de un reality show", sostuvo la dirigente del radicalismo mendocino.

Y lanzó: "Ojalá se 'quedara callado' sobre este tema y tomara decisiones sobre otros. Nos evitaría a los argentinos esta sensación de pudor que a muchos nos recorre".