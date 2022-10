Luis Petri encabezó un evento con un influencer liberal y sigue preparando el terreno para su candidatura a gobernador

Luis Petri, exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezó este jueves en la Fundación una charla con el influencer económico y panelista televisivo Manuel Adorni. El evento denominado “La Argentina que viene” fue realizado en la Fundación Mendocinos por el Futuro, que es presidida por Petri, quien desde principio de año prepara terreno para ser candidato a gobernador en las elecciones de 2023.

La modalidad consistió en una charla que consistió en preguntas formuladas por radical y que fueron respondidas por el economista. El intercambio tuvo como eje principal discutir acerca de las problemáticas socio-económicas de la Argentina.

"Uno viene viendo hace 15 años lo mismo. No hay mucha diferencia. Veo mucha desolación... Ha llegado el momento de cambiar. De 1980 a 1991 la inflación no bajó del 75% anual. La inflación es parte de nosotros. No viene de ahora o de hace 3 meses con Sergio Massa. Es un problema de nuestra esencia hace 80/90 años", comenzó Adorni.

Luego, Petri acotó con intenciones electorales: "Cuando recorro Mendoza me encuentro con gente que busca trabajo y no consigue, gente que no quiere trabajar por planes y otros que no contratan por miedo a la industria del juicio".

En ese sentido, el analista dijo: "Estamos aplicando una ley de trabajo gravosa para el inversor o empleador con trabajos que no existen. La idea original era proteger al trabajador de las multinacionales (...) Hoy uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre. Hace 15 años no se crea empleo en argentina. Es muy difícil generar empleo más allá de la ley laboral. Hay un problema estructural que la política no entiende y que genera que los empleos sean más magros".

En tanto, subrayó: "Uno cuando gasta en el supermercado, una parte del ticket va destinado al pago de Anses o de planes sociales. El Estado no está para ser empresario. Ahora, está claro que en un país con este porcentaje de pobreza no se puede gastar en empresas del Estado. Con el pasaje de aerolíneas se subsidia a una persona y lo paga un nene del chaco con el IVA de los fideos"

Foto: Prensa Luis Petri.

"Yo no tengo dudas de que Juntos por el Cambio va a ser gobierno en 2023. Pero, ¿por dónde empezamos?", lanzó Petri.

"Ahora la sociedad ya no se queda con el qué van a hacer (los candidatos), sino cómo. Entiendo que el 10 de diciembre tiene que estar todo armado. Pero ya no existen los 90 días (en relación al viejo pensamiento de que es el tiempo para tomar medidas duras). ¿Por dónde se empieza? Creo que la educación es fundamental. La han destruido. El 50% de los chicos que egresan tienen problemas en matemáticas o compresión de textos. A mediano y largo plazo la educación es clave", respondió Adorni.

Después hizo hincapié en la crisis inflacionaria que atraviesa el país. "La inflación también. La gente deja de comer y me parece que es la urgencia en la Argentina".

Por último, el exlegislador dijo "Mendoza tiene los mismos problemas que el país, pero tiene industria del conocimiento, turismo, vitivinicultura, etc.". Y luego preguntó: "¿Cómo hacemos para despegarnos de Nación?".

"Mendoza tiene ventajas: no están cooptados por el kirchnerismo y no tienen el virus encima", manifestó entre risas Adorni. Asimismo planteó que "hay que modificar la coparticipación federal".