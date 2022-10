Martín Tetaz reveló que sería ministro de Economía bajo una estricta condición

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, reveló en diálogo con MDZ que sería ministro de Economía bajo la condición de tener un presidente con coraje y que crea en sus ideas. "No me gustaría para nada ser ministro por el adorno en sí. No quisiera ser Martín Guzmán", expresó. Asimismo, el legislador porteño criticó las medidas del nuevo integrante del Gabinete, Sergio Massa.

La inflación está creciendo y cada día hay más personas que no llegan a fin de mes, ¿hablaste alguna vez con el ministro de Economía Sergio Massa desde que asumió? ¿Qué opinas de sus medidas?

Hablé muchas veces como diputado y otras como ministro. Las medidas que propuso Massa no resuelven ninguno de los problemas de fondo de la Argentina. Son medidas heterodoxas. El futuro de la Argentina está escrito ya. Borges decía que los peronistas tenían su pasado por delante. Creo que el gobierno está haciendo la misma heterodoxia que hizo Argentina en los controles de cambio anteriores. No se propone salida de control de cambio, sino hacer una devaluación sin decirlo.

El ministro de Economía Sergio Massa.

Ya sabemos que eso no funciona. Le va a servir al gobierno transitoriamente para comprar tiempo y terminar. Es mejor que la anomía que hubo en las semanas que estuvo Silvina Batakis como ministro de Economía. No sabíamos si iba a seguir el presidente Alberto Fernández o no. Me parece que la contribución de Massa al Gabinete es más política que económica. Estabiliza lo político, baja la expectativa de que vuele el Gabinete y el presidente. Da la sensación de que con el Gabinete llegan pero en lo económico, las medidas son de 'plan llegar'.

En caso de llegar al poder en las elecciones de 2023, ¿te gustaría ocupar el lugar de ministro?

Si pudiera hacer las reformas que planteo, independizar el BRCA y hacer una unión monetaria con Brasil, y tuviera un presidente que estuviera comprometido y convencido de estas medidas, con mucho gusto sería ministro de Economía. No me gustaría para nada ser ministro por el adorno en sí. No quisiera ser Martín Guzmán. El exministro de Economía estaba convencido de que había que hacer A,B y C y el propio gobierno le dijo no A, no B y no C. Entonces, ¿para qué agarró el ministerio? Mis ideas son muy ambiciosas, reformistas y radicales. Se requiere un presidente con mucho coraje.

¿Cómo te definirías como político en 3 palabras?

Pragmático.

¿Cuáles son tus fuertes?

Entiendo mucho como funciona la comunicación y tengo una buena mezcla entre política y economía. Entiendo como funciona el Estado y la lógica del Congreso.

¿Y tus puntos débiles?

Soy bastante soberbio en mis posiciones y tengo una forma de ser bastante terminante que genera reacciones que pueden no ayudarme a encontrar un consenso más grande.