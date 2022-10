La reforma propuesta por Omar de Marchi que el Gobierno de Rodolfo Suarez califica de “aberrante”

El intenso debate de las últimas semanas sobre el proyecto de ley para reformar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza provocó fuertes tensiones en el frente Cambia Mendoza que anticipan una cruda interna entre la UCR y el PRO en vistas al 2023. Las resistencias y las objeciones de Omar de Marchi a la iniciativa impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez despertaron fuertes enojos en la Casa de Gobierno con el diputado nacional y lo acusaron de buscar un “oportunismo político” y cuestionaron las propuestas de cambios judiciales que realizó el aliado oficialista.

A comienzos de septiembre, el mandatario provincial envió a la Legislatura un proyecto para modificar el funcionamiento interno en salas de la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de evitar el “forum shopping”, es decir que los demandantes no puedan elegir en qué sala ingresa su causa. Entre otros puntos, se proponía avanzar en un sistema de colegio de jueces en el que se sorteen todas las causas entre los siete magistrados del tribunal.

La propuesta original recibió críticas de parte de la oposición, de ex jueces de la Corte y también de actuales integrantes del tribunal. Pero también, cosechó objeciones de parte de aliados del radicalismo, como es el caso del PRO.

Quien encabezó estos cuestionamientos fue el diputado nacional Omar de Marchi, principal referente de la fuerza política, quien salió públicamente a reclamar una discusión profunda y consenso en el debate de la iniciativa.

Además, el exintendente de Luján realizó dos propuestas para “resolver el problema de fondo” de la justicia provincial. Uno de los planteos fue la creación de una instancia intermedia de apelación en el fuero laboral y, paralelamente, impulsó una enmienda a la Constitución provincial para evitar la militancia partidaria de los jueces de la Corte.

Concretamente el PRO sugirió una reforma parcial de la Carta Magna en su artículo 152 para incorporar como requisitos para ser ministro de la Corte no haber estado afiliado a un partido político, ni haber sido funcionario o candidato en los años previos a su postulación para el cargo.

Posteriormente, De Marchi celebró el consenso alcanzado por los siete miembros del máximo tribunal y los aportes realizados al proyecto de reforma y resaltó que fue “un triunfo de la institucionalidad” de la provincia.

Las opiniones del dirigente del PRO durante el debate de la reforma de la Corte fueron miradas con recelo desde la Casa de Gobierno. En el entorno del gobernador Suarez consideran que las intervenciones del diputado nacional fueron “fuegos artificiales” con la intención de obtener un rédito político y minimizaron el rol que tuvo en el la discusión y en el proyecto definitivo.

Destacaron que el proyecto que envió el gobernador a la Legislatura tenía como objetivo modificar el funcionamiento de la Corte y contaba de tres ejes. Uno era lograr que el presidente del tribunal dicte sentencias a la par del resto de los jueces. El segundo consistía apuntaba a erradicar el “forum shopping” en el ingreso de las causas a la Corte y por eso se decidió avanzar con el sorteo de jueces. A su vez, el tercer punto que quería estabecer el Gobierno era dejar en claro los casos que correspondía que resuelva la Corte en pleno.

“En definitiva, el proyecto que la Corte presentó es el del Ejecutivo, simplemente que retarda a julio o diciembre el sorteo en colegio de jueces de las causas ajenas al fuero contencioso administrativo, que no son las esenciales en el ‘forum shopping’”, expresaron desde Gobierno provincial.

Asimismo, lanzaron una contundente crítica contra le líder del PRO mendocino. “¿De qué institucionalidad está hablando De Marchi?, ¿Qué logró él?, ¿Qué hizo De Marchi para esto? Nada, sólo oportunismo político”, expresó un allegado al gobernador.

En este sentido, desde la Casa de Gobierno calificaron de “aberraciones juríricas” las propuestas de reformas judiciales que impulsó el exintendente de Luján.

Por un lado, señalaron que la creación de una cámara laboral intermedia o una cámara de casación penal intermedia no terminaba con el problema que viene afectando a la Corte. “Con eso ibas a lograr que de 100 causas que hoy llegan a la Corte, terminen llegando 70 o 60 pero iba a seguir existiendo el ‘forum shopping’. No se solucionaba así el problema”, indicaron.

En tanto, calificaron de “aberrante” la modificación propuesta al artículo 152 de la Constitución provincial. Explicaron que al avanzar con esa enmienda se está poniendo una condición negativa para los ministros de la Corte.

“Ya no importa si son personas calificadas, sino que si estuviste afiliado a un partido o si fuiste funcionario no podés ser juez. Con el criterio de De Marchi, ocho de los jueces de la Corte de Estados Unidos no podrían ser ministros del tribunal. No podría ser juez el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, que fue ministro de Kirchner e intendente de la Ciudad de Santa Fe”, argumentaron desde el Gobierno y sostuvieron que “es un planteo absurdo”.

De todas maneras, consideraron que la relación del gobernador Suarez con el diputado nacional del PRO no se verá afectada tras el proceso que pasó. Atribuyeron estas dicrepancias a la cercanía del proceso electoral del año que viene. “Entramos en una etapa electoral y él también va a hacer su juego político. Hoy lo que ha hecho es tirar fuegos artificiales para un oportunismo político”, sentenciaron.

La propuesta de reformar el artículo 152 de la Constitución provincial ya ingresó al Senado provincial, aunque por la opinión del Gobierno lo más probable es que no termine avanzando.

Durante la última semana, De Marchi había defendido la iniciativa en diálogo con MDZ Radio. “Me parece increíble cómo hemos naturalizado a esta altura del partido que tengamos una Corte que tiene jueces con aparentes pertenencias a partidos políticos. No lo digo yo, lo dicen todos los medios que es la Corte donde hay cuatro radicales y tres peronistas. Es una locura realmente naturalizar esto como que está bien”, sostuvo.

También se había referido a las tensiones con la UCR que había generado el debate de la reforma. “Las tensiones positivas está bueno que sucedan. Cuando uno no piensa igual tiene que plantearlo con legitimidad y con respeto, sin especulación, para ser escuchados e influir en la decisión final”, expresó.

En tanto, lamentó que se haya enviado desde el Gobierno el proyecto a la Legislatura sin consultar al PRO. “Funcionaríamos mejor si tuviera mucha más interacción el frente nuestro en reuniones previas, que la verdad no están existiendo. Seguramente empiecen a haber más reuniones ahora”, indicó.