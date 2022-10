Un empresario avalado por Alfredo Cornejo se metió en la interna radical

Una rima con su apellido es su eslogan de campaña: “El envión viene con Andión”. El empresario sanrafaelino Alfredo Andión, dedicado a la industria alimenticia y de bebidas, se anotó en la carrera para administrar el departamento sureño y apuesta a competir en la primaria como otro precandidato a intendente por el Frente Cambia Mendoza, apoyado por el senador nacional Alfredo Cornejo. San Rafael está gobernada hace casi 20 por el peronismo, con una alternancia en el poder de los hermanos Emir (actual intendente) Félix y Omar (ex jefe comunal y nuevamente candidato).

Andión es un outsider, es decir, un dirigente que no tiene trayectoria política. “No venimos de la actividad política pero sí hemos gestionado durante toda la vida en la actividad privada”, aseguró en diálogo con MDZ. El empresario se dedica a la industria alimenticia y de bebidas. En San Rafael tiene dos establecimientos, uno en Las Paredes (Sabot) y otro en Cañada Seca (Sudamericana de bebidas). Además, gerencia en Lavalle una empresa que depende de Marolio, que entre otras cosas, fabrica conservas de tomates y granos.

Aunque no proviene de la política, asegura que eligió el Frente Cambia Mendoza porque "el radicalismo es lugar donde nos sentimos cómodos”, dice. En ese sentido, afirma que: “Hemos tenido conversaciones con Cornejo”. El líder radical tiene otro postulante: el senador provincial Abel Freidemberg, sin embargo cuentan desde su entorno que aunque el favorito es el legislador, el empresario tiene su respaldo. Andión ha conseguido apoyo de sectores del radicalismo y del Pro – como la ex legisladora Hebe Casado- para competir en una primaria dentro de la coalición gobernante provincial que no ha logrado ganar la intendencia sanrafaelina en las últimas dos décadas.

En la próximas PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), por el Frente Cambia Mendoza competirán entonces varios precandidatos en San Rafael. Por un lado Andión, Freidemberg, y también el concejal Francisco Mondotte (que responde al dirigente Ernesto Sanz, que es de una línea interna rival a Cornejo ).Además, suenan el ex diputado nacional Federico Federico Zamarbide y el diputado provincial Adrián Reche.

Para dirigentes de Cambia Mendoza, Andión puede representar “una oportunidad” de ganar la comuna al peronismo porque representa “lo nuevo”. Es posible que las elecciones municipales sean desdobladas de las provinciales, por lo tanto, en San Rafael se votará primarias el 30 de abril del año próximo. El radicalismo sabe que una elección anticipada puede significar volver a perder el populoso departamento sureño. Como Andión no es muy conocido, hace 3 meses que su equipo ha puesto primera para instalarlo porque se vota con boleta única, y esa herramienta electoral requiere que quienes voten elijan por candidatos, que deben ser identificarlos claramente. De todas maneras hay que recordar también que la boleta única aprobada por la Legislatura provincial traerá la opción de "votar lista completa".

“Si las elecciones son anticipadas, los vecinos de San Rafael gastaremos más recursos para pagar nuestras elecciones”, cuestionó Andión. Además, adelantó sus propuestas de campaña. “Queremos un San Rafael desarrollado, como era antes. Acá no hay oportunidades para los jóvenes, que son quienes buscan irse. Además, muchos proyectos que podrían haberse instalado en el departamento se han ido a otros lugares porque no hay impulso para que se queden”, explicó el precandidato de Cambia Mendoza.