Hugo Moyano le respondió a Mauricio Macri con un denigrante calificativo

El líder sindical de Camionero, Hugo Moyano, salió con los tapones de punta a criticar al expresidente Mauricio Macri, luego de que el referente del PRO sostuviera que "no hay futuro en un país donde Pablo Moyano puede apretar, entrar a una fábrica y fajar empleados". Por ello, el gremialista lo tildó de "descerebrado".

"En este Gobierno se van los jóvenes y los narcos están de fiesta. Eso no ocurría entre 2015 y 2019 (...) No hay futuro en un país donde Pablo Moyano puede apretar, entrar a una fábrica y fajar empleados", se lamentó el ex jefe de Estado en una reciente entrevista con TN.

“No sé cómo algunos pueden seguir creyendo en él y permitiéndole que siga saliendo a hablar”, consideró Moyano en diálogo con Radio 10.

"Él es un instrumento del poder real que quiere adueñarse totalmente de nuestro país. Un instrumento del poder dominante del mundo, que utiliza a estos personajes”, subrayó.

Y también aseguró “estar convencido” de que, en un eventual regreso al poder por parte de Macri, "lo primero que haría sería meterlo preso”.

En un tramo de la entrevista, Macri manifestó que "en Argentina se vive fuera de la ley". En consecuencia, Moyano respondió con enojo: "¿Y él no está fuera de la ley? ¿Por qué no resuelve el tema del Correo Argentino? ¿Por qué no resuelve todos los temas que tiene pendientes, como los 44.000 millones de dólares que pidieron antes de irse y se lo distribuyeron todo entre la gente que lo apoyaba a él?”.

Ante las declaraciones del gremialista, Macri redobló la apuesta y dijo en Radio Rivadavia: “Le contesto lo que ya he dicho, que no hay hay futuro en una Argentina donde Moyano hace lo que quiere. Moyano ha desarrollado un poder mafioso en el cual atropella a las empresas de logística, encarece todo el trabajo del transporte con beneficios para su gremio, para su familia, y todo eso termina en que todos los productos que compramos y pagamos todos los argentinos salen más caros, porque él está en el medio y no acepta trabajar dentro de la ley y tratar de ser competitivo”.