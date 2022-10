Con Juan Manzur ya "renunciado", los ministros vacían el gabinete

El gabinete nacional está a la deriva. Juan Manzur blanqueó que "en enero o febrero" regresará a Tucumán y terminó de vaciar de poder, si es que algo le quedaba, a la jefatura de gabinete de ministros, el brazo político y ejecutor de Alberto Fernández. El Presidente disimula con amagues de postularse a la reelección pero la gobernabilidad se encuentra en un estado de extrema fragilidad. Sin diálogo con Cristina Fernández de Kirchner y con Sergio Massa con vuelo propio, como principal gestor de un gobierno nacional sin jefatura política tangible, la Casa Rosada está cada vez más vacía.

Manzur se va para ser candidato a vice en Tucumán. Nunca logró centralidad política ni acumular poder para avanzar con su sueño de convertirse en candidato presidencial. Llegó en medio de la peor interna expuesta del Frente de Todos, con la vicepresidenta revoleando ministros a través de pub,licaciones en redes sociales. Así se cargó a Santiago Cafiero y a Juan Pablo Biondi, entre otros. Los dos principales colaboradores del Presidente. Desde Cancillería, donde actualmente trabaja Cafiero, descartarfon de plano la posibilidad de que el actual Ministro de Relaciones Exteriores pueda regresar a la jefatura de gabiente de ministros para ocupar el vacío de poder que ya deja Manzur.

El hueco que deja Manzur revela la dispersión del peronsimo en todas sus facetas. La liga de gobernadores ya tiene su propio coronograma electoral de elecciones dedobladas para despegarse del futuro político del Frente de Todos y Alberto Fernández. La CGT está fracturada y cada vez más enfrentada a la Casa Rosada. La Cámpora y el kirchnerismo se despegaron del Presidente a través de la críticas públicas de Cristina y Máximo Kirchner. Más allá de la intención de Alberto Fernández de replegarse sobre su círculo íntimo, al mismo que traicionó y desplazó de los lugares de poder frente a las presiones de Cristina Fernández de Kirchner, el sistema de vetos cruzados del oficialismo haría imposible el regreso de Cafiero a jefatura de gabinete. "Si Santiago vuelve, nosotros nos vamos", fue la respuesta que obtuvo MDZ esta semana durante una ronda de visitas a despachos oficiales en Casa Rosada.

Por ahora, el Frente de Todos no tiene otro candidato presidencial para 2023 que no sea Alberto Fernández. Es el candidato elegido para un escenario de derrota cada vez más palpable. Un esquema similar al que utilizó Cristina Fernández de Kirchner para las legislativas del 2021. Que Alberto elija sus propios candidatos para perder salpicando lo menos posible al kirchnerismo. Pesa al operativo clamor de La Cámpora, la vicepresidenta no está dispuesta a ponerle el cuerpo a una campaña que está destinada a la derrota. Tampoco Sergio Massa, el único dirigente enfocado en la gestión y en el desarollo de un plan de estabilización que le permita al peronsimo una salida digna del poder el próximo año.

Mientras tanto, Manzur deja que se desangre el gabinete nacional, un staff desmembrado donde los ministros ya ni siquiera acuden a sus convocatorias quincenales. El miércoles 28 de octubre de los 18 ministros que integran el gabinete solo hubo 7 presentes. Hoy, a pesar de la presencia de Alberto Fernández y del debut de tres ministras, faltaron Sergio Massa, de viaje en Santiago del Estero, Eduardo "Wado" de Pedro, en La Rioja, y Santiago Cafiero, en Río Negro. Carla Vizzotti está de viaje oficial en Berlín mientras que Daniel Filmus debió asistir a la apertura de la cumbre de ministros de Ciencia de la Celac.