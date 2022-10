Los sorpresivos elogios del PJ a Omar De Marchi en pleno debate del Senado

El Senado provincial aprobó finalmente este martes el proyecto de ley de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Una de las particularidades que tuvo el debate en el recinto, fueron los elogios que llovieron desde el bloque peronista al PRO mendocino y particularmente al diputado nacional Omar de Marchi, por oponerse a la propuesta original impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez y presionar para que se introduzcan cambios desde el Poder Judicial a la iniciativa.

Las resistencias y las objeciones del líder del PRO local al proyecto enviado desde la Casa de Gobierno a la Legislatura generó recelos y enojos internos en el frente Cambia Mendoza, ya que el el partido aliado de la UCR impidió que la iniciativa obtuviera un despacho rápido de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para ser tratado. La postura del diputado macrsita Gustvo Cairo y del otro aliado oficialista Jorge Difonso dilataron la intensa discusión y permitieron la intervención de los jueces de la Corte en la redacción de la propuesta.

Esta situación provocó que desde el bloque del Frente de Todos - Partido Justicialista llenaran de flores tanto a De Marchi como a Difonso durante el debate de este martes en el Senado, donde se convirtió en ley el proyecto de reforma de la Corte.

El senador sanrafaelino Pedro Serra manifestó que “lo que tenemos que rescatar y poner en valor es la articulación de los diferentes actores de los espacios políticos, de los propios y sobre todo de los ajenos”.

“Está claro que ser socios en un frente no significa ser empleados, porque uno no tiene que votar lo que lo mandan a votar sino lo que uno cree que debe votar con su libre conciencia. Y así sucedió. Por eso es que rescato esta actitud donde se priorizó, por parte del PRO fundamentalmente, una Mendoza republicana, una Mendoza institucional sobre una Mendoza cuasi feudal”, expresó el legislador que responde al sector interno del PJ que lidera el intendente Emir Félix.

En la misma línea, también reconoció al presidente de la Comisión de LAC, Jorge Difonso. “Llevó adelante una ardua tarea, porque este fue un proyecto que llegó para salir en una semana, su resolución era a las apuradas y tenía que ser de la forma textual como venía el proyecto. Por eso, digo que la actitud y el trabajo del presidente de LAC, Jorge Difonso, permitió que se citaran a diferentes expositores y se le diera lugar a diferentes personas”, sostuvo.

Serra resaltó que “ante el apuro injustificado, este proyecto no salió como lo envió el gobernador, no porque no quisieran sino porque en definitiva no le dieron los números para poder sacarlo. Y esa es una realidad”.

A su vez, el presidente del bloque del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, hizo hincapié durante su intervención que “tiene una responsabilidad mayúscula un dirigente político de la provincia que se llama Omar de Marchi”. “Omar de Marchi es responsable casi absoluto de que este proyecto no haya salido como vino. Porque el peronismo no tenía la posibilidad de impedirlo y el radicalismo lo sabía. Y activaron el mecanismo del atropello al que están acostumbrados”, expresó.

El legislador kirchnerista destacó que “hubo una persona del propio frente interno que tuvo la valentía de decirle que no al sheriff, de decirle que no al monarca, de decirle que no a Alfredo Cornejo”.

Indicó que a pesar de tener “múltiples y abismales diferencias, ideológicas y metodológicas” con el diputado nacional macrista, consideraba necesario destacar “la actitud de un dirigente político que pertenece a un frente y se anima a levantar la voz y a discutir”.

Al mismo tiempo, señaló que “no puedo dejar de mencionar que tuvo un rol destacado en este acompañamiento también el diputado Difonso, quien pertenece a un frente y también pidió mejorar esto”

Ilardo manifestó que las posturas de los dirigentes aliados de Cambia Mendoza permitieron que el proyecto de reforma de la Corte tuviera una “mejora sustancial”. “Este proyecto no tiene nada que ver con el que vino”, dijo y agregó: “Hay que avisarle al gobernador Suarez que de guapo no va más”.