La militancia pidió un tercer gobierno de Cristina Kirchner y apuntó contra Mauricio Macri

"Cristina presidenta, Cristina presidenta". La militancia se preparó desde las 11 para dar por comenzada su fiesta partidaria y homenajear a Juan Domingo Perón. Otro 17 de octubre dividido, con un quinteto te actos menores y uno central en Plaza de Mayo con la ausencia del presidente Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, que siguió los movimientos desde su despacho, frente a la histórica plaza. La Cámpora, Camioneros, La Bancaria y la CTA dieron presente en una jornada en la que no faltó el apoyo a Ignacio Lula Da Silva de cara al balotaje que tendrá Brasil en quince días por las elecciones presidenciales contra el actual jefe de estado, Jair Bolsonaro.

Desde temprano la bandera que cruzó el frente del Cabildo generó mal clima en el barrio, pero los colectivos fueron estacionando en la avenida y llenando parcialmente la plaza hasta las 16 que se sentía el calor durante la recorrida de MDZ en el lugar. La parafernalia peronista estuvo, y los cuadernos a 450 pesos se vendían al compás de la música y la comida. Las bondiolas se asaban y vendían sin pausa a 600 pesos el sandwich, mientras que el chori a 350 pesos se despachaba a mayor velocidad, el clásico del peronismo.

No todo fue color de rosas, los comerciantes se vieron perjudicados: "Estoy cansada, a nosotros nos mata, no nos dejan trabajar, nos arruinan el día", contó a MDZ una comerciante de la zona que no pudo vender nada. Así, mientras el atril en el que habló Hugo Yasky rezaba "unidad Nacional con soberanía y Justicia Social", los comerciantes de la zona esperaban el fin de la jornada para volver a trabajar. Algunos contaron a este medio que las ventas desde que aumentó la conflictividad social cayeron un 80% sumado a la crisis económica.

La militancia llegó en micros, autos, caminando, y pidieron la unidad del partido: "No son tiempos para demostrar debilidad, tenemos que lograr que el campo popular, hay un gran sector que queremos la unidad y vamos a trabajar por eso" dijo Valeria, militante de la agrupación Somos Moreno. Y añadió: "Las medidas de Sergio Massa no se corrieron de lo que se pensó con Alberto y Cristina, se quisiera que se sienta menos desde la clase obrera y que las próximas medidas apunten más al bolsillo de nosotros".

Andrea, peronista de La Cámpora, dijo: "Que aguante Cristina, la apoyamos todos, que Massa se vaya a dormir", expresó en clara disidencia con la postura. Mientras los oradores iban llegando, los jóvenes musicalizaron la plaza y bailaban y brindaban cantando la clásica marcha partidaria y convocaban a un tercer gobierno de Cristina Kirchner sin pausa.