El sincericidio de un kirchnerista sobre la fractura del peronismo

El diputado kirchnerista Eduardo Valdés se refirió a los distintos actos del peronismo que se realizan por el día de la Lealtad Peronista: "Da tristeza que se realicen distintos actos refleja el estado en el que está el FDT, lo que no significa que sea irreversible. Debería haber un solo acto, el de la plaza de mayo y lo debería encabezar el presidente del PJ, que es Alberto Fernández"



Entrevistado por Antonio Fernández Llorente en la señal de La 990, el legislador cometió un sincericido y se mostró crítico por la falta de diálogo con el kirchnerismo por parte del Presidente al momento de impulsar los cambios en el gabinete: "Es muy importante la foto de la unidad, no compartí la decisión de cambios en el gabinete sin acuerdo y que se ostentara mediáticamente la falta de diálogo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa con estos cambios, quizás por esto estamos hablando de actos divididos hoy".



Al ser consultado por las próximas elecciones, el dirigente peronista se mostró esperanzado y advirtió sobre las intenciones del macrismo de avanzar sobre los derechos sociales conquistados: "La clave es que estemos unidos. Macri viene a destrozar toda la construcción del Estado de bienestar, derogar las jubilaciones, flexibilizar los derechos laborales. Todo lo que no pudieron hacer por el pueblo organizado".

En este sentido profundizó: "Es más tiempo de Frente de Todos que nunca, Lo que digamos este 17 de octubre tiene que ser fuerte, profundo y potente para ir a buscar a los sectores que no han querido estar donde tenían que estar, es decir, en la Plaza de Mayo".



Sobre el cierre, Valdés se refirió a las declaraciones de distintos referentes opositores sobre espionaje político durante el gobierno de Macri: "Sorprende que vayan contando anécdotas de espionaje político en cuotas. Empezó Facundo Manes, me pareció muy natural lo que dijo, y ahora aparece Carrió para decir que nadie la espió tanto como Cambiemos", sobre este punto señaló: "Ellos cuentan todo esto en televisión pero no van a la Justicia para denunciarlo en las causas que existen, ni Carrió ni Alconada Mon. Sólo Carlos Pagni se presentó en la Bicameral para dar su testimonio"