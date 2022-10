La tierna "broma" de la mamá de Rodolfo Suarez al gobernador en el Día de la Madre

Por el Día de la Madre, los saludos en las redes sociales son una constante de todos los usuarios. Políticos, deportistas y famosos saludan a sus mamás con tiernos textos o imágenes deseándoles un domingo ideal junto a ellas. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez aprovechó y subió un insólito video en que su propia madre, "Chicha", le juega una "tierna broma".

En el video se puede observar a la madre del gobernador respondiendo a algunas preguntas que le hace el propio Suarez. "¿Qué otro gobernador de Mendoza te acordás?", le consultó su hijo y continuó a modo de prueba: "Yo te ayudo. Felipe...". "¡Felipe Llaver!", contestó la mujer de 98 años recordando al radical que comandó el destino de Mendoza desde 1983 a 1987.

En la segunda pregunta, Suarez dice: "José Octavio...", "¡Bordón!", contestó "Chicha" del mandatario mendocino acertando la respuesta y recordando al exgobernador que estuvo al frente de Mendoza desde 1987 a 1991.

Jajjjajjaja como la quiero pic.twitter.com/r7uSR5aILY — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 16, 2022

Y por último, el actual gobernador la puso a prueba para que su madre lo mencione. "Rodolfo Alejandro..." y la pícara respuesta de la mujer sorprendió e hizo estallar de risa a más de un familiar que estaba presenciando el momento. "No, de ese no me acuerdo", contestó irónicamente.

Hace algunos años, el dirigente radical había reconocido que "soy muy afortunado de tenerla. Ahora soy yo el que le dice que se cuide".