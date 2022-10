La compleja decisión de Mauricio Macri y hasta dónde puede llegar Patricia Bullrich

La noticia política de la semana es la decisión del expresidente Mauricio Macri respecto a las próximas elecciones. El ingeniero señaló que no quiere pelear por la banca presidencial y que deja abierto el espacio a los demás competidores. "No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia", expresó el expresidente.

El expresidente Mauricio Macri.

Macri reveló un fragmento de su libro "Para qué" que sale a la venta el 18 de octubre: "En diciembre de 2023, los argentinos habremos elegido un nuevo Gobierno. Tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio. Si esto sucede, nuestra responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015".

La consultora Fixer reveló un informe de opinión pública respecto a las próximas elecciones. Juntos por el Cambio alcanzó un 45% de intención de voto y el Frente de Todos tan sólo un 25%. La Libertad Avanza consiguió un 17% y el Frente de Izquierda un 2%.

El ministro de Economía, Sergio Massa.

El ministro de Economía, Sergio Massa, es otro de los pilares políticos en la actualidad. El escritor y analista político Jorge Asís reveló que el funcionario es la "última bala" que le queda a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para no sufrir una dura derrota en las elecciones presidenciales de 2023. Asís sentenció que "el único que me suena posible es Sergio Massa".

"Me parece que es suficientemente astuto para demostrar que no está haciendo lo que hace ahora para llegar como candidato a 2023. Es una jugada inteligente como para descomprimir tantas urgencias. Pero nadie niega que tenga la capacidad, contactos y una mente verdaderamente abierta para la política”, agregó el analista político.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reveló que está atravesando un romance con una funcionaria. Se trata de la secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, Milagros Maylin. “Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”, afirmó el dirigente del PRO.

El presidente Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández realizó un fuerte cambio de Gabinete. Victoria Tolosa Paz quedó como ministra de Desarrollo Social; Raquel "Kelly" Kismer de Olmos se presentó como ministra de Trabajo y Ayelén Mazzina como ministra de Mujeres. El primer mandatario pidió la unidad del peronismo y expresó que "con estas tres mujeres que incorporamos hoy al Gabinete estamos queriendo empezar una etapa, en este año que nos falta de Gobierno, para ponerle las fuerzas que hagan falta".

La presidenta del PRO Patricia Bullrich.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, opinó sobre el conflicto con los mapuches en Villa Mascardi y destacó de qué forma actuaría ella si fuera ministra de Seguridad. “Si a mí me tocase gobernar, entro a Rosario o al sur el primer día con las fuerzas federales”, expresó y afirmó que movilizaría las Fuerzas Armadas a la región.

Bullrich luego profundizó sobre la frase de Macri respecto a las elecciones de 2023 y planteó más incertidumbre:" No lo escuché. No hay que hablar más del tema de si Mauricio va a ser candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema". Inflación de septiembre por INDEC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el informe del Índice de Precios al Consumidor del mes de septiembre. La inflación del mes pasado alcanzó un 6,2% y la variación del porcentaje interanual llegó a un 83%. La acumulación en lo que va del año se respalda en un 66%.