Minería: la esperanza de Ojeda para que Rodolfo Suarez cambie su postura

El gobernador Rodolfo Suarez se apartó del proyecto del intendente de Malargüe que solicita exceptuar a dicho departamento de las restricciones a la minería. MDZ Radio conversó con Juan Manuel Ojeda, quien hizo hincapié en la posibilidad de que Suarez cambie de postura.

“Lo más importante es que el proyecto sea debatido. Llevamos 6 años en un espacio de diálogo por fuera de la Legislatura, es un tema profundo que debe ser debatido en tres meses o un año. Me da la sensación de que el proyecto va a ser tratado mucho antes de lo que esperamos. El mendocino nos está dando la posibilidad de exceptuar en Malargüe. La pobreza es grande, y nosotros seguimos relegándonos por no darle lugar a la actividad minera en Malargüe. Confío en los mendocinos, me lo han hecho saber", dijo Ojeda.

El intendente malargüino afirmó que Mendoza está aceptando hacer minería para Malargüe. “Los vecinos se están solidarizando con nuestro departamento, que tiene todo para crecer. Me dio mucha felicidad escuchar que muchos vecinos apoyarán la marcha y eso es lo que va a pasar en Mendoza”, expresó.

En cuanto a los dichos de Lombardi, Ojeda dijo que estuvo conversando particularmente con algunos legisladores pero que ha sido “respetuoso” con el ámbito legislativo. “No es un proyecto perfecto, pero plantea un equilibrio entre los pensamientos ambientalistas y mineros”, esgrimió.

Uno de los elementos que genera polémica es el control por parte del Estado sobre las mineras. Ante esto, Ojeda sostuvo: “El proyecto si ustedes observan tiene un mecanismo de control que se suma al existente. En primer lugar, se crea una Comisión Bicameral y se conforma la policía de control de actividades, que es financiada por una tasa que la provincia le va a cobrar a las empresas. La Secretaria de Ambiente debe asegurar y monitorear a esa policía de ambiente, que también debe reportarse a la Comisión Bicameral".

Y agregó: "El control lo estamos mandando nuevamente al órgano legislativo, esa misma comisión en función del Decreto Nº 820 del año 2006 tiene que garantizar la participación de la ciudadanía en general, pero también de las ONGs. Habría un control legislativo con respecto a la Secretaría de Ambiente. El proyecto habla que una vez sancionada la ley, el gobernador tiene 180 días para hacer la cartografía, para que todos los mendocinos sepan donde se pueden utilizar ciertas sustancias y donde no en el departamento de Malargüe. En 60 días debe crear un mecanismo remoto para el acceso a la información pública de cada uno de los proyectos y el avance. No podemos entregar reportes cada 6 meses, tenemos que transmitir tranquilidad”.

Además afirmó que "la discusión no es `si a la minería o no´. Hay que decir sí a la minería, bajo qué control, bajo qué sistema, porque hoy el mayor problema es la pobreza” .

Ojeda manifestó que los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo generan trabajo pero "son mas de lo mismo. Vamos a cambiar un mineral por pesos argentinos. Hoy Mendoza tiene una deuda en dólares importante”.

Con respecto a la posición del gobernador ante su proyecto: “Valoro mucho que él acepte que también quiere minería. Yo confío en los mendocinos, ayer la movilización fue muy importante. Como es un gobernador de escucha activa puede llegar a cambiar su posición. Tenemos una democracia donde hay división de poderes, hay momentos en donde tanto el gobernador como el intendente deberíamos alejarnos del poder legislativo y dejar que el mismo sistema sea el que debata. Hay que tomarnos esos tiempos para que los poderes funcionen".

En cuanto a los rechazos que sufrió su proyecto Ojeda concluyó en MDZ Radio que no se siente solo: “me alegra mucho que la gente se pare y me felicité por preocuparme por la pobreza. No estamos inventando nada raro, estamos llevando un proyecto de una actividad que es lícita, hay que abrir el debate.”