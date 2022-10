Andrés Lombardi descartó una posible modificación a la Ley 7722: los detalles

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza habló en MDZ Radio tras la polémica desatada por el proyecto presentado por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda para avanzar con una iniciativa minera por fuera de la ley 7722.

El legislador advirtió que no es el momento para debatir sobre la ley: "El Gobierno está trabajando en algunos proyectos en el marco de la ley 7722 en Malargüe. Se están haciendo todas las gestiones para reactivar Potasio Río Colorado, está en la agenda también Hierro Indio y volvió a aparecer como alternativa Cerro Amarillo, que también es otro proyecto minero. Tal vez no sea el momento para Mendoza o no tengamos la madurez suficiente para debatir sobre la ley, que es la regla de juego que ha establecido la sociedad mendocina a través de sus leyes, en ese marco esta actuando la provincia”.

Lombardi consideró el proyecto presentado por el intendente de Malargüe como "legítimo" y señaló que “la Legislatura es una caja en la cual tienen que tener espacio todas las voces”. Sin embargo, mantuvo su posicionamiento en contra de la iniciativa. Es que, según explicó, “los proyectos mineros llevan años y procesos, se está avanzando en esto. Mendoza firmó un convenio y recibió todos los bienes que tenía Potasio Río Colorado, se conformó una sociedad anónima, se está pensando y se ha proyectado un plan de negocios que sea posible. Todo es un proceso”.

"En la Legislatura están todas las voces expresadas, los que quieren una modificación parcial, algunos quieren la derogación plena, otros no quieren modificar ni una coma. Alcanzar esos consensos va a llevar un tiempo. La Legislatura es el consenso de la sociedad, hay que evaluar los consensos sociales", sumó.

En cuanto a la posibilidad de modificar la ley explicó: “El gobernador está avanzando con algunos proyectos en el marco de la ley 722. No están dadas las condiciones políticas para avanzar en una modificación. Este proyecto no estaba en la agenda legislativa marcada. No hay un temor, hay una escucha de una posición que tuvo la provincia de Mendoza en el 2019 y que fue un consenso generalizado”.

Lombardi concluyó que es necesario el debate: “Me parece que es mucho más acertado abrir un debate que no esté basado en slogans, sino se vaya profundizando. Puede ser que el resultado de ese debate sea que no se modifique la ley o probar con nuevos controles . Hay que darle tiempo al debate".