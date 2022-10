El plan "utópico" que el kirchnerismo no puede llevar a cabo

Carlos Burgueño, el especialista económico de MDZ Radio planteó los planes "realizables", en torno a la inflación, que podría establecer el Gobierno nacional y advirtió que el kirchnerismo se ve imposibilitado de aplicar las medidas que desea.

La inflación de septiembre, según Burgueño podría ser menor a la de agosto, “esta es la información que Sergio Massa le dio al Fondo Monetario Internacional. Además les pidió que tengan `paciencia´, ya que en octubre, noviembre y diciembre podría tener una leve baja, al punto que defendió ayer en el FMI dos dígitos de inflación anual”, detalló el periodista.

Los dichos de Sergio Massa, hay que evaluarlos, según Burgueño ya que según cuentan todos los encuestadores, analistas privados hablan de una inflación anual de 3 dígitos y hasta de un 120%. “Según lo que dice el ministro de economía , el gobierno pelea los dos dígitos anuales de inflación” explicó el especialista de MDZ Radio.

¿Hay algún plan?

Burgueño explicó que hay dos planes `realizables´ y uno `utópico´. Los planes realizables se vinculan con un plan de estabilización de precios, "se va a anunciar para aplicarse seguramente en noviembre. El equipo económico de Massa lleva las ideas aplicables, el kirchnerismo quiere medidas utópicas. El problema es que estos dos proyectos se enfrentan, uno dialoguista y otro que quiere ir por la revolución".

Además afirmó que parte de lo que quiere el equipo económico integrado por Matias Tombolini y Rubinstein, es un acuerdo con empresas de bebidas y alimentos de consumo masivo, para un congelamiento de precios, por lo menos de acá a un tiempo: “Las empresas dicen que si esto viene con un acuerdo de salarios con los sindicatos, y un tope en los aumentos indiscriminados de tarifas, firman un acuerdo”.

Burgueño explicó que los alimentos tuvieron un aumento del 60%, y la inflación anual esperada es del 95/100%. Por lo que le parece “justo” que los trabajadores de los alimentos digan: “yo tengo un 40% de defasaje, de algún modo lo tengo que cubrir”. Esa parte del porcentaje, se traslada, según el especialista económico de MDZ Radio, a los precios.

Otra problemática que identifica Burgueño es el aumento de combustible a fin de año: “Es normal que aumenten la nafta con esta inflación. Ese aumento de combustible tendrá un impacto sobre los precios. ¿Sobre qué base vos le decís a las empresas de alimentos que no aumenten los precios de acá a fin de año? Si van a aumentar los salarios y las tarifas de servicios públicos, ahí está la discusión”.

Finalmente concluyó que seguramente van a llegar a un acuerdo, pero no es lo que pide el kirchnerismo. “Lo que el kirchnerismo cree es que estamos viviendo un gran momento económico y las empresas se están llevando todo, entonces acá lo que pasa es la redistribución del ingreso. Lo que quieren hacer es meterse en las ganancias de las empresas y redistribuirlas. Como esto último no se puede hacer porque Alberto Fernández no tiene agallas, Massa no quiere y el kirchnerismo no puede, optan por un congelamiento de precios.”