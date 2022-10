Quién es el extravagante consultor que asesora a Daniel Orozco para ser candidato

Galo Limón, el consultor mexicano que está asesorando a Daniel Orozco para su candidatura a gobernador de Mendoza, habló en MDZ Radio sobre la figura del intendente y su capacidad política.

“Somos amigos desde hace siete años. Nos conocimos en México cuando él recibió un reconocimiento internacional. Me toca presidir el instituto Mejores Gobernantes, dedicado a evaluar y reconocer a ciudadanos y, sobre todo, a gobernantes. El objetivo es tener buenos servicios públicos, lo que implica contar con buenos gobiernos y, por ende, buenos gobernantes. Cuando Daniel recibió el premio empezó a platicar lo que se estaba haciendo en Las Heras con resultados. Cuando en muchos gobiernos de Iberoamérica apenas lo estaban intentando”, contó el asesor.

El método utilizado por el intendente, según Limón, es llamado MTD y consiste en mejorar, transformar y desarrollar. Está basado en el pensamiento lateral y se basa en pensar modos distintos de solucionar problemas en el Gobierno. “Eso lo ha logrado con mucho éxito”, afirma el asesor.

Además hizo hincapié en los logros de Orozco: “De tener 60 empresas en el Parque Industrial ahora tiene 160. Ha fomentado la atracción de inversiones y obras como el Parque de la Familia”. Además mencionó el proyecto para la creación de una planta de tratamiento de residuos urbanos en Las Heras.

En cuanto a los problemas de inseguridad de dicho departamento dijo: “Los temas de inseguridad se combaten no solo mejorando la infraestructura urbana se combaten de muchas maneras. En la mayor parte del tiempo los gobernadores se la pasan administrando el tiempo, los recursos materiales y humanos de una administración pública. Pero lo que hace el intendente de Las Heras es inspirar a los ciudadanos para que sean más felices y estén comprometidos con su municipio”.

Limón agregó una versión polémica respecto a esta problemática al responsabilizar a las familias: "Si hay un joven que es delincuente, es porque no hay una mamá, un papá ni un vecino o tío que haga algo. Por eso es que se está buscando darle otro giro al problema, si intervenimos con especialistas también podemos ayudar. Hay casos como el de Daniel Orozco en Las Heras: tienen 25 jóvenes que no viven en el departamento, pero vienen hasta allí donde se les da dos comidas al día, y alojamiento, pueden bañarse y dormir. Son formas o maneras de querer crecer, de no quitarle los sueños a quien quiere crecer”.

“Necesitamos buenas personas en el Gobierno, gente honrada, y él (por Orozco) lo trae en la sangre por su vocación como médico. Las acciones internas e internacionales donde él está dando respuestas, y está mostrando que está preparado en política y administración pública, pero por otro lado está demostrando que es una gran persona”, argumentó.

Limón, además, hizo hincapié en la figura de Orozco y su capacidad política: “Lo comparó con Barack Obama, es alguien que no finge que es como es. El que tiene que gobernar tiene que hacer buenas gestiones. La estrategia es hacer un buen servicio del gobierno, si lo haces te llega la fama, la satisfacción de haber hecho bien las cosas. Él está demostrando que es un buen gestor que ha traído soluciones".

En cuanto a la situación de pobreza que se vive a nivel país, el asesor dijo: ”Es muy triste la realidad de ciertos sectores, y también del egoísmo de los que generan plata, sobre todo los empresarios. Es muy fácil echarle la culpa al Gobierno. Es responsabilidad es de todos y no solo del Gobierno de Mendoza”. Además agregó que lo mejor que puede hacer Orozco es inspirar a los ciudadanos. “El tiene una gran capacidad de diagnosticar, e investigar. Le toque estar donde este va a dar resultados".

Finalmente detalló que el instituto del que forma parte se dedica a formar líderes, buscando que sean sostenibles. “En lo personal yo soy consultor político. En mi empresa tenemos muchos servidores públicos que asesoramos y les cobramos. A Daniel, yo no le cobro porque es amigo”, concluyó.