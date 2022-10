Metegol: el puntapié del proyecto y el verdadero trasfondo que busca ayudar a personas con discapacidad

Tras las críticas al proyecto que busca declarar al metegol como deporte provincial, Josefina Canale habló con MDZ Radio y explicó los motivos del mismo. El trasfondo inclusivo y cómo mejorar la calidad de vida de un grupo de personas con discapacidad en medio de una crisis que no da respiro.

La diputada contó la razón de este proyecto: “Hay una liga mendocina de jugadores de metegol en silla de ruedas donde se arman campeonatos. En estos días hubo un torneo y se hizo en Junín también con un gran apoyo de la Municipalidad de Junín, pero acá en la provincia de Mendoza tenemos 12 delegaciones de esta liga. En una muestra de apoyo a esto y para darles incentivos, los campeones mundiales, de Italia, van a venir en febrero acá a la provincia para jugar una especie de torneo. Para armarlo, le solicitaron a esta liga mendocina de jugadores de metegol en silla de ruedas que tuviera el marco normativo necesario”.

Y agregó: “La manera de hacer estas cosas es a través de un proyecto de ley y por eso lo hicimos. Tiene dos artículos, el primero pide que se declare como deporte en todo el territorio Mendoza. Y el segundo dice se adopte como parte de esta ley el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol de Mesa. Lo que tiene de bueno el metegol es que es un entretenimiento, es una actividad que está organizada. Simplemente necesitan este proyecto de ley para darle este ranking. Así que eso fue lo que presentamos y lo hablé de manera informal con varios colegas legisladores, yo creo que lo vamos a sacar".

Josefina Canale, la diputada que presentó el proyecto.

Ante el proyecto presentado la diputada afirmó que mucha gente le escribió contándole lo que significa en la Argentina tener movilidad reducida: “Todos tenemos problemas porque cierran las importaciones, si no podemos cambiar las cubiertas del auto, imagínate en una silla de ruedas, donde no se puede acceder a la tecnología que hace falta para facilitarle la vida a estas personas en un montón de cosas. Todos los problemas que tenemos los argentinos, si uno tiene una discapacidad se potencian muchísimo. Entonces la realidad es que esto no soluciona todos los problemas, no le soluciona la vida a nadie, pero si le mejora la calidad de vida a un grupo de personas con discapacidad. Y en ese sentido me parece es la parte positiva que veo yo de que de que se difunda y se conozca".

Ante las críticas dijo: "Estamos en una crisis tremenda. Este proyecto de ley no soluciona ni la inflación, ni la inseguridad, ni los miles de problemas que tenemos los argentinos. Tampoco es la solución mágica para los problemas que tenga la provincia de Mendoza. Lo único que hace esta ley es darle una herramienta a unas personas que las solicitaron".

"Hemos presentado varios proyectos y muchos para ayudar a la producción, a emprendedores. La verdad que vengo trabajando un montón. Además de estar presentando proyectos, reuniéndonos con gente de la provincia, dando manos al Gobierno, en cuanto a todo lo que haga falta, por lo menos, para amortiguar los golpes de la macroargentina, que es desastrosa y que mucho más desde Mendoza no podemos hacer. Estamos haciendo lo posible y lo imposible. Y además nos estamos preparando para ver cómo se sigue acá a partir del año que viene, cuando este Gobierno termine. Porque lo peor es que termina este Gobierno y no es que se solucionan los problemas, acá nos queda muchísimo trabajo por hacer", dijo al finalizar su diálogo con MDZ.