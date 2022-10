El estricto pedido de Diego Santilli para Juntos por el Cambio

El diputado de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, se abrió en diálogo con MDZ respecto a las elecciones de 2023. El contador público destacó la forma en la que se debería manejar Juntos por el Cambio en caso de haber elecciones PASO. "El que gana conduce y el que pierde acompaña, yo creo en eso", afirmó el legislador bonaerense.

-¿Cómo ves la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023?

-La primaria del año pasado fue maravillosa. Desde el día uno dije que quería competir. Era sana la competencia. El que gana conduce y el que pierde acompaña, yo creo en eso. Integramos una lista y ganamos, no es menor. La primaria cada uno va a hacer un recorrido, construir, trabajar. Eso está bien. Prepararse para gobernar y transformar el país.

-¿De qué forma crees que se van a desenvolver?

-No hay que mirar nuestro ombligo. Acá está el PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical. Hay varios partidos que compiten entre sí. Igualmente tengo confianza en el liderazgo que lleva el PRO en la coalición. En la Argentina hay gobernadores como el de Mendoza, Rodolfo Suarez, que hacen un trabajo extraordinario. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también es un tipo que cambió el sector productivo de su provincia. Jujuy era una provincia tabacalera y de empleados públicos. Hoy genera energía y trabajan el litio.

El diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli.

-¿Cuál crees que es la estrategia del oficialismo?

Este gobierno se jactó de no tener un plan económico e intenta avasallar las instituciones. Avanzan sobre el Poder Judicial y sobre la Corte Suprema. Van por todo en busca de la impunidad. La agenda de la gente está en otro lado. Acá importa la inflación, el trabajo, la inseguridad. Nos llevan puestos todos los días. Los salarios no alcanzan. Hay muchos peronistas incómodos.

-¿Cómo se reconvierte la situación de degradación actual?

-Necesitas un cambio cultural. Hay que salir del momento triste y oscuro de la sociedad. En vez de enseñar, se adoctrina. No se trabaja y se recibe un plan. Está mal eso. El derecho es del delincuente, no del ciudadano y la víctima. ¿Por qué creo que podemos salir adelante? Dentro de los acuerdos que hay que tener. Hay 4 cosas básicas. El mundo necesita alimentos y la Argentina puede exportar. Segundo gran elemento: energía. El mundo necesita energía. Hay que producir y exportar. El tercer tema es el talento. El cuarto son los minerales.

-Hay que dar trabajo y generar más divisas. El año pasado hubo un presidente que paró la exportación de carne y la Argentina perdió 1500 millones de dólares ahí. Perdió la industria nacional, los frigoríficos. Así no va.