La condición que le puso China a Alberto Fernández para recibirlo en febrero

Alberto Fernández viajará a principios de febrero a China para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno y participar de un encuentro en el que se conmemorará el 50° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, deberá hacerlo con un grupo no mayor a 15 personas a pedido de las autoridades del país asiático.

Fuente de Casa Rosada explicaron que el viaje se realizará en medio de estrictos protocolos por el coronavirus, en momentos en que el mundo atraviesa una nueva suba de casos de covid-19 producto de la nueva variante ómicron.

Durante su estadía en Pekín existe la posibilidad de que el jefe de Estado comparta un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien también visitará la capital de China.

Si bien la realización del viaje siempre se encuentra sujeta a la situación sanitaria nacional e internacional, fuentes oficiales señalaron que aún es "muy temprano" para contar con una agenda tentativa, pero aclararon que "ya se está trabajando" en ella.

La visita que prepara la Casa Rosada es un fuerte gesto de respaldo del Gobierno nacional a China, dado que los Juegos Olímpicos de Invierno quedaron en medio de la disputa geopolítica que existe entre Washington y Pekín.

A principios del pasado mes de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en China, dado que no enviará a ningún representante político.

En ese marco, el Ejecutivo nacional deberá moverse con cuidado respecto de la relación diplomática con China, con quien forjó lazos estrechos durante la presidencia de Cristina Kirchner, ante la necesidad de contar con el apoyo estadounidense en las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

No obstante, fuentes con despacho en Balcarce 50 afirmaron que la relación de la Argentina con Estados Unidos es "muy buena", y completaron: "Nadie ha dicho que no sigue dando vueltas la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos. No se termina de concretar por la pandemia".

El pasado 4 de noviembre, Alberto Fernández participó de la inauguración de la cuarta edición de la China International Import Expo (CIIE), la feria de importaciones y exportaciones más importante del mundo, a la que fue invitado especialmente por su par de la República Popular China, Xi Jinping.

En un mensaje grabado desde la Casa Rosada, el Presidente manifestó: "China es un socio estratégico para mi país en términos de comercio, inversiones y financiamiento y sabemos del enorme potencial que nuestra relación bilateral tiene dada la amplia complementariedad entre ambas economías".

"Nos une una visión común como países en desarrollo, y una fuerte relación de amistad que se ve reflejada no sólo en el status de Asociación Estratégica Integral que mantenemos desde el 2014, sino también en los fructíferos casi 50 años de relaciones diplomáticas", resaltó Fernández en aquella oportunidad.